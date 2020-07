Mehr als ein halbes Jahrhundert spielte Ulrich „Ulli“ Müller Handball beim Post SV Magdeburg. Nun beendet er seine Karriere.

Magdeburg l Das Bein schnellte zuletzt nicht mehr so hoch wie früher. Auch die Fingerspitzen bekam Ulrich „Ulli“ Müller nicht mehr an jeden Ball. Das Netz zappelte in seiner letzten Saison als aktiver Handball-Torwart doch häufiger als zu seinen besten Zeiten. Er war eben auch mit der vierten Mannschaft des Post SV Magdeburg in der Stadtliga noch gefordert. „Das ist keine Alte-Leute-Liga, da feuern dir die 18- und 19-Jährigen die Bälle um die Ohren“, sagt der 67-Jährige lachend. „Ich habe ja auch selbst einen Anspruch und den habe ich nicht mehr erfüllt“, erklärt Müller.

Doch wer will es diesem Mann verübeln? „Ulli“ ist eine Legende in der Magdeburger Handball-Szene. Eine Post-Ikone, die sich nun mit 67 Jahren in den sportlichen Ruhestand verabschiedet hat. Nach 55 Jahren als aktiver Handballer. Doch warum erst jetzt und nicht wie viele seiner Mitspieler schon Jahre oder gar Jahrzehnte früher? „Handball ist mein Leben. Und wird es auch bleiben.“

Müller hängte noch ein Jahr dran

Doch eben nicht mehr aktiv. Weil sich zum einen die Wehwehchen mehrten. Im vergangenen Jahr wurde bei Müller eine Arthrose in der Hüfte diagnostiziert. „Nach 55 Jahren Sport muss sich der Körper irgendwann ja mal melden“, sagt er lachend. Zum anderen möchte er auch „endlich“ mehr Zeit mit seiner Frau Sabina verbringen, die er für sein größtes Hobby oft „vernachlässigt“ hat. „Ich rechne es ihr hoch an, dass sie mir immer die Freiräume gelassen hat, obwohl sie selbst gar nichts mit Handball am Hut hat.“

Schon im Vorjahr musste er sie vertrösten. Da wollte er seine Schuhe zum ersten Mal an den Nagel hängen. Doch da sich kein neuer Torwart fand, weil Post noch eine fünfte Mannschaft mit jungen Spielern ins Rennen schickte, bat ihn sein Coach Dieter Baumgart, noch ein Jahr dranzuhängen.

Trainer wird zum Freund

Und wie konnte er „Baumi“ widersprechen? Immerhin war dieser tatsächlich schon sein erster Trainer. Der 77-Jährige Baumgart kann Müller also wie kaum ein Zweiter einschätzen. „Ulli war immer verlässlich, hat seinen Mann stets gestanden, ein echter Sportsmann. Dazu hat er immer Topleistungen gezeigt“, sagt Baumgart über seinen Freund.

Kennengelernt haben sich die beiden 1965, als Müller als Zwölfjähriger mit seiner Familie nach Magdeburg zog. Der kleine Ulli hatte damals zuvor schon zwei Jahre in Egeln gespielt, war also „ein Experte“ in der neu gegründeten A-Schülermannschaft. Baumgart stellte ihn damals ins Tor. „Er ist in meine Fußstapfen getreten“, so Baumgart, der selbst Torhüter war. „Das war mein Vorteil, er konnte mich gut trainieren“, sagt Müller.

Post als Herzensverein

Nach gut sieben Jahren rückte der mit 1,70 Meter nicht gerade größte Keeper dann auf zu den Herren. Parallel leitete er auch von 1971 bis 1982 Jugendmannschaften bei Post. Unter anderem war er der erste Trainer von Gunar Schimrock, der später erfolgreicher SCM-Torwart und DDR-Nationalspieler wurde. „Zu ihm habe ich heute noch guten Kontakt“, sagt Müller. 1972 hat der SCM auch mal bei Müller angefragt, wollte ihn für die zweite Mannschaft in der DDR-Liga. „Ich wollte aber nie weggehen. Post war und ist mein Herzensverein.“

Und mit den Postlern feierte er dann vor allem in den 80er Jahren auch einige Erfolge. Von 1979 bis 1987 wurden sie sieben Mal Bezirksmeister und auch sechs Mal Pokalsieger. „Wir haben in dieser Zeit das Niveau im Bezirk bestimmt“, erinnert sich Müller gern zurück. Auch daran, als er 1975 mit einer Hochschulauswahl DDR-Studenten-Vizemeister wurde und im Finale nur knapp der DHfK Leipzig unterlag.

Wehmut beim Abschied

Auch bei seinen folgenden Stationen von der zweiten bis zur vierten Mannschaft hat Müller stets die „familiäre Atmosphäre“ bei Post genossen, die vielen gemeinsamen Ausflüge an die Ostsee, die Skatturniere und die traditionellen Großfeldvergleiche gegen Brumby. „Ich werde den Handball auf jeden Fall vermissen“, sagt er etwas wehmütig. Wie sollte es auch anders sein, hat er diesem Sport doch mehr als ein halbes Jahrhundert gewidmet.