Philipp Gehlert (l.), der sich hier gegen Großwallstadts Joshua Osifo durchsetzt, spielt mit dem SCM am Sonnabend in Minden.Foto: Eroll Popova

Die B-Jugend des SCM reist am Sonnabend zum Semifinalhinspiel nach Minden.

Magdeburg l Während die A-Jugend des SC Magdeburg am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Hermann-Gieseler-Halle im Finale um die Deutsche Handball-Meisterschaft ihrer Altersklasse einen Zwei-Tore-Rückstand gegen die Füchse Berlin aufholen will, steht die B-Jugend des Club zweieinhalb Stunden zuvor in Minden vor ihrem ersten Semifinalspiel um die Meisterschaft gegen Gastgeber TSV GWD.

Beide Mannschaften traten im bisherigen Meisterschaftsverlauf sehr überlegen auf. Minden warf zunächst im Achtelfinale die TSG Friesenheim mit 23:15 (H) und 25:24 (A) aus dem Rennen, bezwang im Viertelfinale den TSV Burgdorf mit 32:25 (H) und 39:39 (A).

Der SCM hingegen setzte sich zunächst knapp gegen den TV Großwallstadt mit 27:25 daheim und 25:26 in Großwallstadt durch, ehe es im Viertelfinale gegen den Mitteldeutschen Voizemeister SC DHfK Leipzig ging. Nach einem knappen 19:18-Erfolg daheim gewannen die Elbestädter im Rückspiel an der Pleiße mit 23:18 Toren. Während der SCM bereits 2000, 2001 und 2006 den Titel gewann, wurde Minden 2008 deutscher Meister. Beide wollen die Nachfolge des zuletzt dreifachen Serienmeisters Füchse Berlin antreten, der bereits ausschied.