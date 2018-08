Kay Winter (hier rechts in einem früheren Spiel am Balll) war in Zerbst bester Youngsters-Torschütze. Foto: Eroll Popova

Die SCM-Youngsters verloren am Dienstagabend in Zerbst ihr erstes Testspiel des Sommers gegen Zweitligist Dessau-Roßlauer HV mit 23:31.

Magdeburg l Seit dem 21. Juli befinden sich die SCM-Youngsters in der Vorbereitung auf die neue Drittligasaison. Am Dienstagabend bestritten die Schützlinge von Coach Vanja Radic in dessen Wahlheimat Zerbst ihr erstes Vorbereitungsspiel, trafen in der Sporthalle „Zur Jannowitzbrücke“ auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV.

Ex-Dessauer Döhler im SCM-Tor

Zwei Akteure standen dabei besonders im Mittelpunkt: Keeper Phil Döhler, der im Sommer vom DRHV zur SCM-Zweiten wechselte, sowie der frühere Zerbster Kay Winter. Noch nicht dabei waren die beiden Bronzemedaillengewinner der U-20-EM: Max Neuhaus hat noch bis Freitag frei, Justin Kurch wird am Donnerstag an der Hüfte operiert.

Ex-Zerbster Winter bester Werfer

Am Ende der schweißtreibenden 60 Minuten setzte sich der Zweitligist mit 31:23 (17:11) durch. Für die unterlegenen Youngsters trafen Kay Winter (5 Tore) an alter Wirkungsstätte, Paul Schikora (4) und Niklas Danowski (3) am besten.

Am Wochenende sind die SCM-Youngsters beim Matthäi-Cup in Oranienburg, dem traditionellen Vorbereitungsturnier der Drittligisten, gefordert. Dabei treffen die Elbestädter in der Vorrunde auf den HC Empor Rostock, den SV Söhre und Gastgeber Oranienburger HC.