Über die deutschen Titelkämpfe 2019 eine Empfehlung für die EM und WM abgeben. Das ist das Ziel von 39 Magdeburger Karateka in Bochum.

Magdeburg l Nach den kürzlich in Norwegen stattgefundenen Europameisterschaften steigt für die deutschen JKA-Karatekas am Sonnabend bereits der nächste sportliche Höhepunkt. In Bochum finden die deutschen Karatemeisterschaften des DJKB statt. Dabei sind die beiden Magdeburger Vereine HKC und BKC mit insgesamt39 Kämpferinnen und Kämpfern an Ruhr und Emscher vertreten.

HKC-Trainer Stephan Wals-leben betreut dabei die mit 26 Mitgliedern größere Magdeburger Delegation. Mit den größten Siegchancen gehen die Olvenstedter Niklas Huckauf im Kata der Erwachsenen (ab 21 Jahre) sowie Roman Dinh im Kata und Kumite des Nachwuchses (9 - 20 Jahre) auf die Wettkampfmatten in der Ruhr Congress Halle.

Vorbild Dinh

Dinh wusste zuletzt bei den Europameisterschaften in Stavanger zu gefallen, gewann dabei immerhin als einziger deutscher Starter eine Medaille im Kumite.

„Zudem werden wir zehn Teams stellen, die an den Teamwettbewerben im Kata und Kumite teilnehmen“, schaut HKC-Vorstand Lutz Walsleben den Titelkämpfen mit Spannung entgegen.

Nationalkader sind Aushängeschilder

Aushängeschilder des BKC in Bochum sind die Nationalkader Leonie Diffenê, Katinka Ball, Adrian und Paul Boße. Alle vier wollen sich mit guten Platzierungen für die Europa- und vor allem die Weltmeisterschaften 2020, die in Tokio stattfinden, empfehlen. „Dafür ist aber noch einiges zu tun“, berichtete Paul Boße kürzlich.

Weitere heiße BKC-Medaillenanwärter sind das junge Kata-Team (Altersklasse 14 - 15) mit Luc Prüfert, Kristof Sens und Sebastian Schultze, die als Titelverteidiger erneut eine Plakette anstreben. Gute Chancen haben auch die Mädchen Lucy Schulz, Charlotte Kurth und Stella Eckart (alle AK 12 - 13), Senior Holger Fritzsche, Philipp Deffenê (beide Männer) und Marius Ball (Junioren).

Auch BKC-Trainer Tobias Prüfert blickt den Meisterschaften erwartungsfroh entgegen. „Die Mannschaft ist physisch gut vorbereitet und kann mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Quäntchen Glück auch den einen oder anderen Erfolg für Magdeburg und den Verein gewinnen“.