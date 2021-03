Mit ihrem Silbergewinn bei der Online-WM hat Katinka Ball vom Budo Karate Club Magdeburg (BKC) ihren bislang größten Erfolg gefeiert.

Magdeburg l Herzlich willkommen im Entspannungszentrum. Am Telefon empfängt Katinka Ball mit einer weichen und etwas tieferen Stimme. Sie erzeugt eine Atmosphäre der Ruhe und Ausgeglichenheit. Aber sie kann auch anders. Sagt zumindest ihr Trainer Tobias Prüfert mit einem Lächeln: „Auf der Matte lebt sie ihren Kampfgeist aus.“ Egal, ob im Kata, dem Schattenboxen, oder im Kumite, dem Freikampf. Hauptsache im Karate.

Derzeit liegt ihre Matte im Schlafzimmer im heimatlichen Gersdorf. Ein Ort nördlich der Landeshauptstadt, an dem sich Fuchs und Hase eine gute Nacht wünschen. An dem man Ruhe lernen kann. Mit ihrer Mutter Manuela trainiert sie im Online-Kurs des Budo Karate Club Magdeburg (BKC), sie tragen beide den ersten Dan. Sie können sich korrigieren in der Technik, im Tempo und in der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen. In all den Dingen, mit denen man auch ein Kampfgericht bei einer Weltmeisterschaft überzeugen kann.

29 Techniken in einem Fluss

Und das Kampfgericht des Weltverbandes Japan Karate Association war im Januar derart überzeugt von Katinka Ball, dass es der angehenden Logopädin die Silbermedaille bei der Online-WM der 19- bis 21-Jährigen verlieh.

Prüfert hatte dafür das Video aufgenommen und nach Tokio verschickt. „Die technische Form, die alle zeigen mussten, heißt japanisch ,Tekki Shodan‘ und bedeutet übersetzt ,Eiserner Reiter‘ aufgrund der tiefen und starken Stellungen“, berichtet er. 29 Techniken musste sein Schützling innerhalb der Kata zeigen. In einem Fluss.

Der Bruder ging voran

Wenn Katinka Ball nun ganz entspannt auch über diesen Erfolg spricht, dann erfährt man viel über ihre Leidenschaft. „Ich habe durch Karate sehr viel Disziplin gelernt. Ich habe kaum ein Training ausfallen lassen. Für mich ist der Sport ein toller Ausgleich und ein Bestandteil meines Lebens.“ Und die Trainer Prüfert und Silvana Moreno gehören dazu – seitdem sie drei Jahre alt ist.

Sie musste ja mit, wenn Marius vorangegangen ist, „als kleine Schwester wollte ich immer das machen, was mein Bruder gemacht hat“, sagt die 20-Jährige. Beim Karate ist sie geblieben, wie Marius, wie die Mama, nur Papa Oliver mag doch eher das Schwimmen. „Das ist eine sportbegeisterte Familie“, weiß Trainer Prüfert und erzählt: „Ich habe Katinka mit acht Jahren zu den ersten Wettkämpfen mitgenommen, schon als Kind und Jugendliche war sie sehr erfolgreich. Es hatte sich früh angedeutet, dass sie sich durchbeißen kann. Zumal sie viel mit Jungs trainiert hat.“

Der Gürtel als Anerkennung

Und sie startet eben nicht nur im Schattenboxen, sondern auch im Freikampf. „Ich habe an beidem Spaß, auch wenn ich Kata ein kleines bisschen bevorzuge“, erklärt sie lächelnd und begründet: „Man hat alles in der eigenen Hand, um sich zu präsentieren.“ Im Kumite hat sie sich auch den einen oder anderen blauen Fleck geholt. Aber das kann Katinka Ball verschmerzen. „Sie ist sehr beweglich und sie hat einen großen Kampfgeist, sie ist eine taffe Sportlerin“, freut sich Coach Prüfert. Und zudem: „Ich musste sie zum Training oder zu Wettkämpfen nie groß motivieren.“ Für Ball ist Karate ein Selbstverständnis geworden.

Aber nicht ihre Leistung. „Das Schöne an diesem Sport ist, dass man sich immer weiterentwickelt, dass es eigentlich kein Ende gibt“, erklärt Katinka Ball nämlich. Allenfalls bei der Vergabe der Gürtel, die anfangs Kyu heißen und je nach Entwicklungsschritt eine andere Farbe tragen. Ab dem ersten bis zum neunten Dan ist der Gürtel schwarz. „Ich möchte schon den dritten oder vierten Dan eines Tages erreichen“, sagt sie. Der Gürtel ist zugleich eine Anerkennung für die Zeit und die Kraft, die sie in ihren Sport investiert hat. Und Silber bei der WM „ist mein bislang größter Erfolg“.

Es soll nicht der letzte bleiben. Allerdings hat die Corona-Pandemie auch ihren Sport im Griff. Die Europameisterschaft und die WM wurden abgesagt. Die deutsche Meisterschaft soll stattfinden. „Aber das ist alles noch nicht sicher“, meint Ball. So bleibt ihr das Training, Zeit für die Freunde und für die Entspannung. Die hat sie gelernt – durch den Sport und in Gersdorf.