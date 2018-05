Mit Rang fünf wiederholte der HSV Medizin seine Vorjahresplatzierung in der Regionalliga Süd der Herren.

Magdeburg l Auch im zweiten Jahr seiner Ligazugehörigkeit hatte der einzige Vertreter des Tischtennisverbandes Sachsen-Anhalt nicht wirklich etwas mit dem Abstieg zu tun. Mit je neun Siegen und neun Niederlagen hielten sich die Magdeburger gegen die vorwiegend aus Bayern stammende Konkurrenz wacker.

Dem ersten Sechser des HSV Medizin gehörte mit Vladislav Ursu (Moldawien), Juan Carlos Luperdi (Peru), Kestutis Zeimys (Litauen), Raman Verhunou (Weißrußland), Artjom Lohvinov (Weißrußland) und Vytautas Rybakas (Litauen) kein Deutscher an. Eine Praxis, die auf die meisten anderen Vereine der Liga ebenfalls zutrifft. Vielleicht aber auch ein Grund, dass der Besucherschnitt in der Heimspielstätte Bertolt-Brecht-Straße nur 22 Zuschauer pro Spiel betrug.

Die sporadisch eingesetzten Michael Reif, André Futh und Maximilian Rühlmann folgten erst auf den Positionen zehn bis zwölf der Mannschaftsmeldung bzw. Bilanzübersicht.

Bilder Der Weißrusse Artjom Lohvinov erreichte in der Saisonbilanz Rang vier im unteren Paarkreuz. Foto: Eroll Popova



Ursu mit beeindruckender Bilanz

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 29:6 Siegen wurde Vladislav Ursu im oberen Paarkreuz bester Spieler der Saison. Der Moldawier verabschiedet sich nun und wechselt in die 2. Bundesliga zum 1. TTC Passau. Juan Carlos Luperdi (7:21) belegte im oberen Paarkreuz den 22. Rang.

Im mittleren Paarkreuz war Kestutis Zeimys mit 12:1 Siegen auf Rang drei bester Mediziner in der Saison 2017/2018, gefolgt von Rahman Verhunou 14:3 auf Rang vier. Artjom Lohvinov und Vytautas Rybakas belegten im unteren Paarkreuz mit 8:0 und 8:3 die Plätze vier und neun. Bestes Doppel der Elbestädter wurde mit 5:2 Siegen Vladislav Ursu/Kestutis Zeimys auf Rang zwölf.

Auch in der Saison 2018/19 startet der HSV Medizin wieder in der Regionalliga Süd und hofft, am Saisonende wiederum im gesicherten Mittelfeld zu landen. Dazu werden mit großer Wahrscheinlich erneut osteuropäische Tischtennistalente aus in Deutschland betriebenen Tischtennis-Schulen oder ihren Heimatländern „eingeflogen“, um der Konkurrenz trotzen zu können.

Oberes Paarkreuz: 1. Ursu, Vladislav (HSV Medizin Magdeburg) 29:6/11.464; 2. Abdel-Aziz, Youssef (SV SR Hohenstein-Ernstthal) 21:2/ 11.067; 3. Krcil, Frantisek (TB/ASV Regenstauf) 27:7/10.947; 4. Zakharov, Dmitry (TTZ Sponeta) 22:12/9.347; 5. Sanchi, Francisco (SB DJK Rosenheim) 20:10/9.250; 6. Krmaschek, Roland (SV SR Hohenstein-E.) 21:12/9.082; 7. Sfiligoj, Tom (TSV Schwabhausen) 20:13/8.891; 8. Urbanek, Jan (TSV 1860 Ansbach) 21:14/8.864; 9. Ball, Andreas (SB Versbach) 19:15/8.359; 10. Fuß, Hendrik (TTC Holzhausen) 18:15/8.127

Mittleres Paarkreuz: 1. Pytlik, Martin (TB/ASV Regenstauf) 26:4/8.500; 2. Neumann-Manz, Nick (SV SR Hohenstein-E.) 15:2/7.818; 3. Zeimys, Kestutis 12:1/7.560; 4. Verhunou, Raman (beide HSV Medizin Magdeburg) 14:3/7.334; 5. Bindhammer, Felix (SB Versbach) 11:2/7.229

Unteres Paarkreuz: 1. Smirnov, Aleksandr 8:0/5.569; 2. Milovanov, Andrey (beide SV SR Hohenstein-E.) 10:1/5.525; 3. Nemecek, Jakub (TB/ASV Regenstauf) 19:3/5.505; 4. Lohvinov, Artjom (HSV Medizin Magdeburg) 8:0/5.450); 5. Carl, Sebastian (TTZ Sponeta) 6:1/5.029

Abschlusstabelle Regionalliga Süd

1. SV Hohenstein-Ernstthal 18 157: 60 34: 2

2. TB/ASV Regenstauf 18 158: 75 32: 4

3. SB Versbach 18 129: 105 23: 13

4. TSV Schwabhausen 18 119: 114 20: 16

5. HSV Medizin 18 116: 107 18: 18

6. SpVgg Thalkirchen 18 114: 130 18: 18

7. SB DJK Rosenheim 18 108: 128 15: 21

8. TTC Holzhausen 18 108: 136 13: 23

9. TTZ Spaneta Erfurt 18 91: 148 7: 29

10. TSV 1860 Ansbach 18 65: 162 0: 36