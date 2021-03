Die Absage der Saison nehmen die Tischtennis-Vereine aus Magdeburg enttäuscht, aber zumeist verständnisvoll zur Kenntnis.

Magdeburg l Die vier größten Tischtennis-Vereine der Elbestadt sind sich unter dem Strich ziemlich einig. Sowohl in ihrer Enttäuschung über als auch in ihrem Verständnis für die Annullierung der Saison 2020/21 auf Verbands-, Landes- und Bezirksebene.

„Das war absehbar“, meint Frank Kuhnert, Vorsitzender des TTC Börde. Die Stadtfelder werden nach dem Abbruch der Oberliga-Saison nun also auch mit ihrem Verbands- und Landesliga-Team nicht an die Platten zurückkehren. „Es ist sehr schade, dass es nun vorerst überhaupt keine sportlichen Vergleiche mehr gibt, aber Tischtennis kann man nun mal nicht draußen spielen.“

Nur noch spontane Entscheidungen

Doch während Börde dank ihrer eigenen Halle zumindest noch trainieren kann – sehr eingeschränkt und unter Einhaltung der Hygieneregeln – ist das bei Eintracht Diesdorf, Konkurrenz der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga, nicht möglich. „Wir dürfen nicht in die Halle“, bedauert der Diesdorfer Vorsitzende Ingo John. Wobei der Jugendcoach laut aktueller Verordnung zumindest mit Kaderspieler Simon Frank trainieren dürfte. „Das müsste ich mit der Stadt absprechen und werde es auch versuchen“, berichtet John.

Bilder André Futh und der HSV Medizin zeigen Verständnis für die Saisonabsage. Foto: Eroll Popova



Tim Becker und Eintracht Diesdorf können aktuell überhaupt nicht trainieren. Foto: Eroll Popova



Beim TTC Börde ist nun auch die Zweite um Kamil Andrzej Duniec betroffen. Foto: Eroll Popova



Immerhin will er sein Team bei Laune halten, soll es in der aktuellen Besetzung auch in der kommenden Saison wieder antreten. Bei einem Blick in die Zukunft ist John aber realistisch: „Ich plane für dieses Jahr nichts mehr langfristig. Das wird alles spontan entschieden.“ Dass mit der Absage der Saison nun aber zunächst Klarheit herrscht, begrüßt er. „Für mich war es völlig klar, dass es nichts mehr wird.“

Personelle Veränderungen beim HSV

André Futh vom HSV Medizin, Spieler in der Landesliga-Mannschaft, stimmt ihm da zu: „Es ist schade, aber es ging nicht anders. Es gibt immer irgendwo Einschränkungen. Es hätte keinen Sinn ergeben, die Saison noch weiterzuführen.“ Dabei wären die Mediziner durchaus fit gewesen. Zumindest drei Spieler der Landesliga-Mannschaft haben regelmäßig unter den gegebenen Bestimmungen trainiert. Für die kommende Saison wird sich beim HSV auch „personell ein bisschen was ändern“, verrät Futh. „Doch das ist nicht im Fokus. Erstmal geht es darum, dass wir wieder spielen und vernünftig trainieren dürfen.“ Er merkt aber auch an, dass es entsprechende Hygienekonzepte gibt, diese aber gar nicht umgesetzt werden dürften.

Noch deutlicher wird die Kritik vonseiten des VfB Ottersleben: „Es ist sehr enttäuschend, dass die Hallenöffnung so lange dauert, obwohl die Corona-Zahlen stabil sind“, meint Abteilungsleiter Christoph Starke. Auch wundert ihn, dass die Saison so früh abgebrochen wurde. Man hätte sie doch auch bis Juni verlängern können. Der Tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt (TTVSA), der seine Saison immer im April beendet, handele laut Starke „zu konservativ, was dieses Datum angeht“. Vor allem den vielen Kindern im Verein sei die Absage der Saison „schwer zu vermitteln“.

Absage kommt VfB eher gelegen

Bei der Landesliga-Mannschaft um Kapitän Kevin Zocher war das schon einfacher. „Ich finde es besser so. Man sollte nicht krampfhaft versuchen, die Saison zu beenden“, sagt Zocher. Sein Team mit Aufstiegsambitionen stand bei drei Niederlagen aus vier Spielen ohnehin nicht so gut da. Weil die Nummer eins Robert Akzinski schon länger krankheitsbedingt ausfällt, kommt die Absage vielleicht sogar eher gelegen. „Wenn er wieder einsteigt, können wir oben angreifen“, ist sich Zocher sicher.

Denn auch wenn die Ansichten teilweise verschieden sind, haben die Vereine neben der Enttäuschung über die Saisonabsage noch eines gemein: die Lust auf Tischtennis, die ab Herbst hoffentlich wieder gestillt werden kann.