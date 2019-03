Die Volleyballer der WSG Reform stehen nach dem 3:0 (16, 18, 23) im Topspiel gegen Ballenstedt vor dem Gewinn der Landesmeisterschaft.

Magdeburg l Das 3:0 ist ein Ergebnis, mit dem wohl die wenigsten im Vorfeld dieses Spiels gerechnet haben. Der Tabellenzweite aus Ballenstedt wurde klar geschlagen nach Hause geschickt und die Tür zum diesjährigen Titelgewinn für die WSG Reform weit aufgestoßen.

Erster Satz geht klar an WSG Reform

Die Gastgeber starteten mit Robert Engel, Thomas Noack, Sven Welkert, Gunnar Griep, Stefan Mosig und Kapitän Steffen Hockarth. Mosig hämmerte gleich den ersten Ball in die Ballenstedter Hälfte. Im Anschluss daran versuchten gleich drei Ballenstedter mehrfach, es ihm gleichzutun, was ihnen jedoch misslang und die WSG direkt mit 5:0 in Führung brachte. Zwei gegnerische Auszeiten und ein Doppelwechsel der WSG beim 18:11 konnten einen deutlichen ersten Satzerfolg nicht verhindern.

Zweiter Satz, gleiche Aufstellung des Spitzenreiters. Und spätestens jetzt waren auch die Gäste aus Ballenstedt wach und spielten auf Augenhöhe (7:7). Doch dann setzte WSG-Zuspieler Sven Welkert ein paar gewaltige Aufschläge auf die andere Seite, die den Spielaufbau des Gastes deutlich erschwerten und den Hausherren vier Punkte in Folge bescherten. Nachdem Stefan Mosig anschließend auch zweimal ordentlich servierte, lagen die Magdeburger 14:8 vorn und die Fortunen aus dem Vorharz schienen geschlagen.

Ballenstedt kommt zurück

Beim 17:11 versuchten die Reformer es erneut mit dem Doppelwechsel, mussten nach fünf Punkten des Gegners in Folge aber einsehen, dass das in diesem Satz keinen positiven Effekt brachte und wechselten zurück (18:16). Und, warum auch immer: Ab da konnten die Schützlinge von Trainer Steffen Schulz wieder vernünftig annehmen und brachten auch den zweiten Satz sicher nach Hause.

Die ersten zehn Punkte des dritten Satzes wurden brüderlich geteilt. Doch bei dieser Harmonie blieb es nicht. Ballenstedt war ja schließlich nicht irgendwer, sondern der Titelverteidiger, und Titel verschenkt man ja bekanntlich eher ungern. Sie holten sich die nächsten drei Punkte und waren das erste Mal in diesem Spiel deutlich vorn. Dabei blieb es nicht lange.

Beim 10:10 war die WSG Reform wieder dran und mit 13:11 dann wieder mit zwei Punkten in Führung. Doch auch diese hielt nicht lange. Nach wechselnder Führung nutzten die WSG-Aktiven weiterhin ihre Punktchancen und lagen mit 20:18 wieder vorn.

Mosig beendet das Spiel

Doch auch da war der Satz noch nicht durch, denn die Ballenstedter ließen die Gastgeber zwei Bälle ins Aus schlagen und waren auf einmal näher am Satzgewinn als die Elbestädter (22:23). Doch auch in dieser Phase behielt der Hausherr einen kühlen Kopf, brachte seinen Angriff aus der eigenen Annahme durch. Stefan Mosig servierte erneut druckvoll, und die Gäste bekamen den Ball nicht auf den Boden: Folgerichtig der 25:23-Satz- und 3:0-Spiel-Gewinn.

Mit diesem überraschend deutlichen Erfolg haben die Männer der WSG Reform nicht nur den Titelverteidiger praktisch entthront, sondern führen die Tabelle mit jetzt fünf Punkten Vorsprung auf Ballenstedt souverän an.

Bereits am kommenden Sonntag (15 Uhr/Neptunweg)können sich die Reformer mit einem weiteren Heimsieg gegen Weißenfels die Meisterkrone vorzeitig aufsetzen. „Das wollen wir uns auf keinen Fall entgehen lassen“, so Coach Steffen Schulz.

WSG Reform: Beck, Bornschein, Engel, Glücklederer, Griep, Hagemeier, Hockarth, Honza, Mierswa, Mosig, Noack, Welkert