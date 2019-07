Die Nachwuchskicker beim Training. Foto: Rolf Kühle

Bördekicker und Co. sind auch in den Ferien am Ball. Fünf Vereine arbeiten künftig im Nachwuchsbereich zusammen.

Schackensleben (hwk) l „Alle Achtung,“ dachten staunende Eltern und Großeltern vor wenigen Tagen, als sie ihre Fußballbuben und Enkelkinder zwischen fünf und zwölf Jahren nach einer Woche Training zum gemeinsamen Abschluss besuchten. 19 junge Talente, darunter ein Großteil Spieler der JSG Bördekicker, waren es, die bereits zu Beginn der Sommerferien ein Trainingsangebot der Fußballschule der Deutschen Fußball-Akademie – Gesellschaft für Kinder- und Jugendfußball mbH nutzten, um unter Leitung von Sportfreund Stefan Fleischer (Trainer der Akademie) und Fritz Ledderboge (Trainer der JSG Bördekicker) täglich fünf Stunden ihrem Hobby nachzugehen. An jeweils zwei Tagen wurden dazu auf den Sportanlagen in Schackensleben sowie in Rottmersleben altersgerechte und fußballspezifische Stationen aufgebaut, in denen es darum ging, die Grundlagen der beliebtesten Ballsportart zu vermitteln. Den beiden Fußballlehrern gelang es mit sehr viel Einfühlungsvermögen, die Lust der Dribbelkünstler von übermorgen trotz sommerlicher Temperaturen und anstrengender Trainingseinheiten kontinuierlich am Leben zu erhalten. Zahlreiche Zuschauer, Eltern, Großeltern und viele Freunde konnten sich dann am Schlusstag während eines öffentlichen Trainings vom Zugewinn fußballerischen Könnens bei ihren Jungs überzeugen. Zur Belohnung gab es für alle Teilnehmer nicht nur lobende Worte der Übungsleiter, sondern vor allem einen Ball, ein Trikot sowie eine Erinnerungs-Urkunde. News der JSG Bördekicker Die Verantwortlichen der JSG Bördekicker teilen in Vorbereitung der Saison 2019/2020 mit, dass man ab sofort weiter gestärkt auf Punkte- und Torejagd gehen wird. Soll heißen, künftig werden Kinder und Jugendliche aus fünf Vereinen – aus Schackensleben, Rottmersleben, Hermsdorf, Eichenbarleben/Ochtmersleben und Bornstedt – der JSG angehören. Außer in der A-Jugend werden alle Altersklassen besetzt. Sehr erfreulich zu vermelden ist der Neuzugang von acht B-Jugendlichen aus Groß Santersleben, die mit Gastspielgenehmigung bei den Bördekickern auflaufen werden. Diese Maßnahme ist das Ergebnis sachlicher Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine - Jens Alicke und Rolf Kühle. Trainiert wird die B-Jugend von Karsten Zimmermann, Sergej Dobberthin und Harald Hosenthien.

Schlagwörter zum Thema: Sport Oschersleben | Sport Wanzleben |