Das Trainerkarussell kommt bei den höherklassigen Fußball-Mannschaften im Harzkreis nicht zur Ruhe.

Ilsenburg l Im Rahmen des Saisonabschlusses des FSV Grün-Weiß Ilsenburg hat Karsten Armes seinen sofortigen Rücktritt als Trainer der ersten Männermannschaft erklärt.

Trainerkarusell dreht sich weiter

Nach Regionalligist VfB Germania Halberstadt und den beiden Verbandsligisten FC Einheit Wernigerode und SV 1890 Westerhausen ist es damit das vierte höherklassige Harzer Fußballteam, bei dem es zur Saison 2020/21 einen neue­n Cheftrainer gibt.

Verein dankt Armes

„Wir verlieren damit einen sportlich erfolgreichen Übungsleiter, der im Team mit Co-Trainer Mike Stötzner die Mannschaft in seiner ersten Saison auf Platz sechs führte, nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Die gerade abgebrochene Serie schließt der FSV Grün-Weiß nach der Quotienten-Regelung auf einem starken vierten Tabellenplatz ab. Unter Karsten und Mike reiften sechs A-Jugendliche zu Landesligaspielern.

Ewig in Erinnerung bleiben wird der Sieg beim 20. Jubiläums-Hallenmasters“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. „Danke Karsten, für zwei intensive Jahre in Grün und Weiß. Wir wünschen Dir sportlich und privat nur das Beste. Bleib vor allem gesund, wir sehen uns auf den Fußballplätzen dieser Welt“, schließt der FSV Ilsenburg seine Presseinformation.