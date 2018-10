Der Ummendorfer SV empfängt die SG Germania Wulferstedt zum Bördederby.

Oschersleben l Aufgrund der Zeitumstellung am Wochenende beginnt das Derby zwischen dem Ummendorfer SV und Germania Wulferstedt entgegen der ursprünglichen Ansetzung am Sonntag bereits um 14.30 Uhr. Alle anderen Partien des achten Spieltages werden am Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen.

Ummendorfer SV – Germania Wulferstedt

Das Bördederby ist zugleich das Duell der Verfolger von Spitzenreiter Stahl Thale (21 Punkte). Der USV ist diesem mit 18 Punkten dicht auf den Fersen, dahinter folgt auf Rang drei mit 13 Punkten die Germania – punktgleich mit dem Oscherslebener SC.

Für USV-Trainer Chris Sacher spielt die Tabellensituation vor dieser Begegnung allerdings keine Rolle: „Ein Derby ist immer unangenehm zu spielen, da ist es mir egal, ob Germania Erster oder Achter ist. Die Wulferstedter sind gut in die Saison gestartet und werden versuchen, die Niederlage der Vorwoche wieder wettzumachen.“ Für sein eigenes Team stellt die größte Herausforderung derzeit die Mehrfachbelastung in den Pokalwettbewerben und dem Liga-Alltag dar. „Ich muss gucken, dass ich einigen Spielern im Hinblick auf die Landespokal-Partie gegen Amsdorf am Mittwoch vielleicht mal eine Pause gebe“, überlegt Sacher. Definitiv fehlen ihm am Sonntag außerdem Happe (Arbeit), Kaiser (privat verhindert), Müller, Strauß und Max Köhler (verletzt).

SV Altenweddingen - ZLG Atzendorf

Im Klemens-Fendler-Sportforum in Altenweddingen empfängt der SVA als der derzeitige Tabellensiebente der Staffel 4 die ZLG Atzendorf (Fünfter). Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Die Elf von Trainer Mirko Stieler ist seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Diese Serie soll halten. Das könnte allerdings schwer werden, denn auch die Gäste aus Atzendorf haben zuletzt drei Siege in Folge eingefahren.

Ansetzungen

Landesklasse 3

SV Seehausen/B. - Stahl Thale Sonnabend 14:00, Sonnabend

Haldensleber SC II - Oscherslebener SC 14:00, Sonnabend

SV Langenstein - SV Hötensleben 14:00, Sonnabend

Ummendorfer SV - Germ. Wulferstedt 14:30, Sonntag

Landesklasse 4

SV Altenweddingen - ZLG Atzendorf Sonnabend, 14:00