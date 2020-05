Der SV Irxleben hat in 30 Jahren Vereinsgeschichte viel erlebt. Symbolfoto: Rainer Sturm/pixelio.de

Im Mai 2020 jährt es sich zum 30. Mal, dass der SV Irxleben seinen jetzigen Namen beantragte.

Irxleben l Diesen durfte der Verein dann einen Monat später als gemeinnützige Vereinigung auch offiziell führen. Die damaligen verantwortlichen Offiziellen waren und sind natürlich auch heute noch klangvolle Namen in der Irxleber Sportgeschichte.

Verein wird umbenannt

In der entscheidenden Generalversammlung der BSG Traktor Irxleben wurden der aktuelle Vorstand und die Revisionskommision im Amt bestätigt und der Beschluss zur Umbenennung in den „SV Irxleben von 1919 e.V.“ und Umwandlung der BSG in einen eingetragenen Verein (e.V.) beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt bestand der Verein aus vier Sektionen mit insgesamt um die 200 Mitglieder. Die Sektionen waren Fußball, Schach, Volleyball und eine allgemeine Sportgruppe.

Wenn man nun diese 30 Jahre zurückblickt, kann man erst einmal werten, welche Fortschritte der Sport in Irxleben gemacht hat. Die Mitgliederanzahl hat sich, natürlich auch durch das gesteigerte Angebot der nun schon acht Abteilungen, mit 698 mehr als verdreifacht. Ausschlaggebend war dafür die rasante Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde und das Engagement des Vereinsvorstands für den Neubau der Wildparksporthalle Mitte der 90-ziger Jahre. So konnte sich zum Beispiel der Handball mit seiner starken Nachwuchsarbeit an die zweite Stelle der Abteilungen etablieren. Die aktuellen Abteilungen sind Fußball, Handball, Volleyball, Schach, Damengymnastik, Tischtennis, Kegeln und Badminton.

Fußball bleibt der Krösus

Krösus war und blieb aber immer noch der Fußball mit 261 aktiven und passiven Mitgliedern. Es gibt wohl kaum einen so aktiven Sportverein, der es nun schon über viele Jahre schafft, alle Altersklassen im Nachwuchs zu betreuen, wo die Großfeldteams auf Landesebene spielen.

Sechs Männermannschaften sind dazu noch von der Landesliga bis zur volkssportlichen Ebene aktiv und in einem ansprechenden und gepflegten Sportumfeld vereint. So wurde das in die Jahre gekommene Sportheim 2009/20010 modernisiert, ausgebaut und gerade pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins 2019 die neuen Kabinencontainer ihrer Bestimmung übergeben.

Aber alles das wäre nicht möglich, wenn nicht über die Jahrzehnte Individualisten und Idealisten diesem Verein ein Gesicht und einen Namen gegeben hätten. Sie opferten, und tun dies immer noch, ihre Freizeit, um der Jugend eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu sichern. Alle Übungsleiter, Trainer, Offizielle, Sponsoren und natürlich auch die Sportlereltern müssen an einem Strang ziehen und schreiben so die Geschichte für einen Dorfverein, dessen Historie und Bilanzen vor Erfolgen nur so strotzen.

Um das aber auch weiter zu gewährleisten, ist Kontinuität und Enthusiasmus gefragt. Darauf bauen der Vorstand und die Leitungen der einzelnen Abteilungen.

Hier die einzelnen Mitglieder und ihre bekleideten Funktionen im Jahre 1990 im neuen Sportverein SV Irxleben 1919 e.V.:

Vorstand

Vorsitzender: Martin Boeker

Stellvertr. Vorsitzender: Herrmann Besecke

Hauptkassierer: Ernst-Otto Riemann

Sportwart: Hans-Otto Reinhardt

Jugendwart: Rüdiger Neuhoff

Technischer Leiter: Willi Herbst

Sektionsleiter Fußball: Bernd Möhring

Sektionsleiter Schach: Thomas Feldmann

Sektionsleiterin Volleyball: Gerlinde Besecke

Leiterin Allgemeine Sportgruppe: Karola Schiller

Schriftführer: Hans-Dieter Wehr

Mitglieder des Vorstandes: Wolfgang Barthel, Burghard Schoof

Vorsitz. der Revisionskommission: Gernot Rathge