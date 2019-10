In der Bördeoberliga trennt sich der SV Hötensleben von der Reserve aus Barleben mit 5:1 (3:1).

Hötensleben l Wenn man den klaren 5:1-Erfolg des SV Hötensleben gegen den FSV Barleben II auch nicht überbewerten sollte, so muss man der Mannschaft doch zugestehen, dass sie über weite Phasen in der Partie an ihre Stärken, wie hohe Laufbereitschaft, flüssige Ballstafetten und schnelles Umkehrspiel, anknüpfen konnte.

In der ersten Halbzeit war es im Prinzip Einbahnstraßenfußball in Richtung Barleber Tor. Bereits nach zwei Minuten musste der Keeper hinter sich greifen. Nach einem schnellen Angriff über die Außenbahn passte Andreas Meßner das Leder von der Grundlinie punktgenau flach in den Strafraum auf Ricardo Winkler, der direkt vollendete. In der 20. Minute wurde Andreas Meßner im Sechzehner von den Beinen geholt. Ricardo Winkler verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Zehn Minuten später schickte Michael Peine mit einem langen Pass Andreas Meßner auf die Reise. Die Abwehrkette der Barleber war komplett ausgehebelt. Meßner stürmte mit dem Ball allein aufs gegnerische Tor zu. Seinen Abschluss wehrte der gute Keeper der Gäste noch ab. Den Nachschuss netzte Ricardo Winkler zum dritten Treffer ein – ein lupenreiner Hattrick von ihm.

Gegentreffer aus dem Nichts heraus

Sechs Minuten später brachte der agile Nick Wiedecke auf der Außenbahn eine schöne halbhohe Flanke ins Zentrum, welche Andreas Meßner volley nahm. Leider wurde das Tor knapp verfehlt. In der 41. Minute noch einmal eine Riesenmöglichkeit der Hausherren, als der Kopfball von Kevin Riedl um Millimeter am Tor vorbeistrich. Aus dem Nichts heraus führte der erste wirkliche Angriff der Gäste zum Gegentreffer (43.). Der Barleber Kevin Schulze umkurvte im Strafraum drei Hötensleber Abwehrspieler wie Fahnenstangen ohne körperliche Gegenwehr. Der SVH-Keeper hatte auf Grund dieser fahrlässigen Haltung natürlich keine Abwehrchance.

Nach dem Seitenwechsel versuchten sich die Gäste mehr nach vorn zu orientieren, ohne dabei jedoch torgefährlich zu werden. Die Hausherren erhöhten ihr Torkonto in der 56. Minute durch Ricardo Winkler, der eine Flanke von Steffen Zacher direkt verwandelte, sowie durch Andreas Meßner (71.) nach einem erfolgreichen Solo. Vorher musste Paul Künne (50.) nach einem bösen, rotwürdigen Foulspiel des Barlebers Ölze verletzt den Platz verlassen und wurde anschließend ins Krankenhaus gefahren. Der Spieler sah die Gelbe Karte.

In der Schlussphase noch zwei gute Chancen durch Alexander Thielecke und Andreas Meßner, die beide hauchdünn das Tor verfehlten. Fazit des SVH: In den bisherigen Begegnungen ist eine markante Unverhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen auszumachen, die erzielten Erträge, sprich Tore, aus den vielen herausgearbeiteten Möglichkeiten sind einfach zu wenig.

Tore: 1:0 Ricardo Winkler (2.), 2:0 Ricardo Winkler (20.), 3:0 Ricardo Winkler (30.), 3:1 Kevin Schulz (43.), 4:1 Ricardo Winkler (56.), 5:1 Andreas Meßner (71.)