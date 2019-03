Denny Herzberg (am Ball) und Germania Wulferstedt spielen in Wernigerode. Foto: Ottfried Junge

Während der Ummendorder SV weiter Meisterluft schnuppert, wird für den SV Hötensleben die Luft langsam dünn.

Oschersleben l Am Samstag empfängt der Ummendorfer SV den SV Langenstein. Der USV ist in der Tabelle der Staffel 3 der Landesklasse auf Platz eins und will diesen auch behalten. Deswegen soll gegen die Harzer unbedingt ein Sieg her.

„Ich glaube, dass die Langensteiner uns gerne ärgern möchten, aber die Harzer haben nicht das Ziel eine Klasse höher zu spielen, wir schon“, meint Trainer Chris Sacher. Der USV hat gute Chancen aufzusteigen, was auch das klare Ziel des Vereins ist. Stören könnten dabei die kleinen Fehler, die im letzten Spiel gegen die Schlanstedter ans Licht kamen. So waren die Spieler des USV in den entscheidenden Momenten nicht zwingend genug und haben Zweikämpfe nicht angenommen.

Zurzeit auf Tabellenplatz fünf

„Wir hatten Glück, dass wir das Spiel gegen die Schlanstedter noch gewonnen haben, dass soll am Samstag wieder anders werden,“ so Sacher weiter. Da soll am Ende ein klarer Sieg stehen. Die Langensteiner, die zurzeit auf Platz fünf der Tabelle stehen, wollen den Sieg nicht kampflos hergeben, denn auch die Harzer wollen in der Tabelle weiter Boden gut machen.

Verzichten muss Trainer Sacher auf Florian Köhler, der wegen Gelb-Rot gesperrt ist und auf Sebastian Göllner, der privat verhindert ist. Sonst stehen alle Spieler zur Verfügung.

„Die Stimmung im Team ist entspannt, aber zielorientiert,“ kommentiert Chris Sacher. Ob der USV seinem Ziel näher kommen kann, klärt sich am Samstag ab 15 Uhr auf den Sportplatz in Ummendorf.

Große Personalprobleme in Seehausen

Der SV Seehausen empfängt den Tabellendritten SV Eintracht Osterwieck. Das wird für die Bördefußballer keine leichte Aufgabe, denn es fehlt ihnen die nötige Vorbereitung. So konnten die letzten beiden Trainingseinheiten nur mit stark reduzierter Truppe bestritten werden.

„Die halbe Mannschaft hatte die Woche Spätschicht, weswegen die Trainingseinheiten nicht so gestaltet werden konnten, wie wir uns das gewünscht hätten. Dennoch wollen wir das Beste daraus machen,“ kommentiert Trainer Patrick Horn. Zu Hilfe könnte ihnen dabei die Statistik kommen. Noch nie haben die Seehäuser gegen Osterwieck verloren. Das gibt Horn die nötige Hoffnung für das nächste Spiel.

Viele Verletzte im Kader

Die Personallage ist in Seehausen auch weiterhin ein Problem. So muss Horn auf einige seiner Spieler verzichten. Jens Bührung, Nick Neugebauer, Marcel Schünemann, Sascha Röber und Konstantin Trautwein sind verletzt und werden am Samstag nicht im Kader sein. Maurice Bader hat eine Gelb-Rot-Sperre und darf deshalb nicht auflaufen. Maximilian Reber, Steven Buchholz und Sebastian Nowak sind privat verhindert. Das alles wird es den Seehäusern nicht leicht machen gegen die Osterwicker anzuspielen.

Dennoch bleibt Horn positiv gestimmt: „Wir müssen jeden Zweikampf als finalen Zweikampf annehmen, damit wir darüber ins Spiel finden und das nötige Glück darf dabei natürlich auch nicht fehlen.“, Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Seehausen.

Oschersleben auf der Suche nach dem Glück

Der Oscherslebener SC will endlich wieder einen Sieg. Am Samstag ist der OSC zu Gast beim SV Olympia Schlanstedt und will dort drei Punkte mitnehmen. Damit will der Tabellenvierte nicht den Anschluss an das obere Tabellendrittel verlieren.

„Uns fehlt zurzeit der letzte Wille den Gegner aus der Reserve zu locken und mal 120 Prozent zu geben, anstatt nur 90 Prozent das ganze Spiel über. So gewinnt man keine Partien,“ bemängelt Trainer Thomas Klare. Damit ist das Ziel für die Oschersleber schon vorgegeben. Die Schlanstedter schwächeln zurzeit etwas. Aus den vorherigen fünf Partien konnten die Harzer nur zwei Punkte mitnehmen und werden so als Underdog in die kommende Partie gehen.

Eine Stärke der Oschersleber ist ihre Offensivabteilung, denn schaut man auf die Spiele der Saison, trifft diese in der Regel mehr als zweimal pro Spiel. Dennoch gibt es keinen Grund sich auszuruhen. In den vergangen Partien hat die Offensive zwar immer wieder Chancen herausgespielt, doch nicht zum Abschluss gebracht. „Wir schaffen es momentan nicht vor dem Tor mal die Ruhe zu bewahren oder einfach mal das Spiel zu machen. Da müssen wir unbedingt ansetzen,“ kommentiert Klare. Die nächste Chance dafür gibt es am Samstag um 15 Uhr im Sportpark Schlanstedt.

Wulferstedt vertraut auf Altbewährtes

Am Samstag ist SG Germania Wulferstedt bei Germania Wernigerode zu Gast. In der Tabelle sitzen die Wulferstedter genau in der Mitte. Doch will sich Trainer André Linzert nicht auf diesem Platz ausruhen. Deswegen muss ein Sieg her.

„Wir müssen das fortsetzten, was wir in der Rückrunde angefangen haben, doch dürfen wir Wernigerode nicht unterschätzen. Die Harzer haben eine starke Mannschaft, die erst einmal besiegt werden muss,“ sagt Linzert.

Chancen müssen herausgearbeitet werden

Und daran kränkeln die Wulferstedter ein wenig. Aus den vergangenen fünf Spielen konnte die SG gerade einmal drei Punkte holen. Moralisch helfen soll der Sieg gegen den Haldensleber SC und das 5:0 aus der Hinrunde. Technisch müssen die Wulferstedter ihr Spiel machen. Chancen herausarbeiten und dann auch zum Abschluss bringen. „Wir spielen auf Sieg und wollen die Punkte mitnehmen. Wenn wir das schaffen, sind wir auch wieder im Soll,“ kommentiert Linzert.

Im Kader gibt es einige Verletzte, doch werden diese größtenteils mit nach Wernigerode fahren können, sodass Wulferstedt mit einem 15-Mann starken Kader aus dem Vollen schöpfen kann. Für Linzert kommt nur ein Sieg in Frage, um weiter in der Tabelle nach oben zu kommen. Er hat Vertrauen in sein Team, das diese Aufgabe meistern soll. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Kohlgarten in Wernigerode.

Hötensleben kämpft gegen den Abstieg

Im Abstiegskampf spielt am Samstag der SV Hötensleben beim Tabellenzehnten SV Darlingerode/Drübeck. In der Tabelle steht der SVH auf dem letzten Tabellenplatz und hat erst sieben Punkte auf dem Haben-Konto. Doch das soll sich am Wochenende ändern, auch wenn die Chancen dafür nicht gut stehen.

„Wir sind an diesem Wochenende personell sehr gebeutelt und werden gerade so unsere elf Spieler zusammenbekommen,“ weiß Trainer Matthias Brömse. So sind Patrick Hartmann, Steffen Zacher, Alexander Thielecke und Paul Künne verletzt. Ricardo Winkler hat eine Rote Karte und darf nicht spielen. Tim Heine und Kai Schmiede fehlen aus privaten Gründen.

Für Hötensleben wird es knapp

Dennoch bleibt Brömse zuversichtlich, da die Spieler aus Darlingerode in den letzten Spielen einige Gegentore einstecken mussten. „Für uns gibt es nichts mehr abzuwarten. Wir brauchen einen Dreier, damit wir den Anschluss nicht verlieren und einen Abstieg noch abwenden können,“ analysiert Brömse. Für die Hötensleber wird es nämlich langsam knapp. Dennoch ist die Stimmung im Kader gut. Alle gehen davon aus, dass sie die Klasse halten können, auch wenn das kein leichtes Ziel ist.

„Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir auch nicht aufhören um den Klassenerhalt zu kämpfen,“ stellt Brömse fest. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Darlingerode.