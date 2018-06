In der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, findet der letzte Spieltag statt. Symbolfoto: pixabay.com/CC0

Oschersleben l Vor dem letzten Spieltag in der Landesklasse 3 gibt Germania Wulferstedt die erste Entscheidung für die neue Saison bekannt: André Linzert übernimmt das Traineramt vom scheidenden Marco Wagner.

Wulferstedt muss nach Wernigerode

Linzert, der auch schon den Oscherslebener SC, Haldensleber SC und Ummendorfer SV trainierte, pausierte zuletzt zwei Jahre. Die Germania trifft auswärts auf Germania Wernigerode, Anstoß ist bei allen Partien am Sonnabend um 15 Uhr.

Ein Heimspiel haben zum Abschluss der Oscherslebener SC (52 Punkte, +26 Tore) gegen Eintracht Osterwieck und der SV Seehausen (52, +23) gegen den Quedlinburger SV vor der Brust. Beide Teams streiten sich noch um den vierten Tabellenplatz, theoretisch ist bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Ummendorfer SV (54) sogar Rang drei drin, der USV spielt allerdings bei Schlusslicht Seeland.

Zuschauer sollen nicht kritisch sein

Thomas Klare, Trainer des Oscherslebener SC, hat vor dem Spiel einen Wunsch: „Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer nicht so kritisch sind und das Team richtig lautstark unterstützen und damit auch würdigen, was unsere junge Mannschaft in dieser Saison geleistet hat.“

Außerdem tritt der SV Hötensleben bei Spitzenreiter Blankenburg an.