Der Ummendorfer SV hat Germania Halberstadt II im Ausscheidungsspiel zum Landespokal bezwungen.

Ummendorf l Generalprobe gelungen: Im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel der Saison 2019/20 hat der Ummendorfer SV den VfB Germania Halberstadt II (Aufsteiger in die Landesklasse) mit 9:1 (6:0) Toren geschlagen.

Neuzugang Cedrik Staat zeigte am Freitagabend in Ummendorf eindrucksvoll, warum ihn Chris Sacher verpflichtet hat. Gegen seinen Ex-Verein traf der 20-Jährige in der ersten halben Stunde schon vier Mal. Nach einem weiteren Ummendorfer Tor durch Felix Krause (43.) sorgte der ehemalige Halberstädter mit seinem fünften Treffer dann auch noch für den 6:0-Halbzeitstand. „Er ist fleißig und gewillt, macht was ich von ihm verlange. Das passt aktuell“, lobte Sacher.

Sacher zufrieden

Der USV-Coach durfte insgesamt mit seinem Team zufrieden sein: „Wir haben gut gespielt, das war sehr ansehnlich. Wir haben gute Kombinationen gezeigt und nicht viele Chancen liegen lassen, sondern 80 bis 90 Prozent rein gemacht. Theoretisch hatte Halberstadt keine Chance. Das eine Gegentor fiel nach einem Missverständnis in unserer Innenverteidigung.“

Am Samstag um 15 Uhr treffen die Ummendorfer in der ersten Hauptrunde des Landespokals auf den SSV Havelwinkel/Warnau. Der Landesligist hatte sich in der Ausscheidungsrunde 2:0 gegen Niegripp durchgesetzt.

Statistik

Ummendorfer SV: Deumeland - Doerge, Müller, Meyer, F. Köhler, Burger, Eheleben, Strauß, Happe, Staat, Krause (Tenneberg, Neubauer, Keber, Marschke, Krüger, Fischer)

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Cedrik Staat (10., 11., 24., 29.), 5:0 Felix Krause (43.), 6:0 Cedrik Staat (44.), 7:0 Robin Marschke (51.), 8:0 Dominik Keber (69.), 8:1 Daniel Holtzheuer (77.), 9:1 Niclas Eheleben (78.)

Schiedsrichter: Daniel Feist - Marvin Marmulla, Peter von Elsner;

Zuschauer: 35