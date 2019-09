Mit 2:3 unterlag Germania Kroppenstedt im Bördeoberliga-Heimspiel dem Landesklasse-Absteiger aus Hötensleben.

Kroppenstedt l Es war ein verdienter Erfolg des SVH, wobei das Ergebnis den Gastgebern noch sehr schmeichelt. Nach Spiel- und Chancenanteilen hätten die Gäste schon zur Pause mit mindestens drei, vier Toren führen müssen.

Der SVH dominierte von Beginn an mit laufintensivem Kombinationsfußball. Dem hatten die Hausherren wenig entgegenzusetzen. Sie standen sehr tief und versuchten es ausschließlich mit langen Bällen, von denen jedoch wenig Gefahr ausging. So hatte die Kroppenstedter Abwehr allerhand zu tun, um sich den permanent anrollenden SVH-Angriffen zu erwehren. Doch wurden von den Gästen wieder einmal die herausgespielten Großchancen nicht in Tore umgemünzt.

Tobias Kittel kommt zum Torabschluss

Bereits in der siebten Minute kam Tobias Kittel nach einem Solo zum Torabschluss. Doch Keeper Geick reagierte gut. Zwei Minuten später umkurvte Alexander Thielecke zwei Gegenspieler in halblinker Position des Strafraumes, seine Eingabe nach innen rettete ein Abwehrspieler knapp zur Ecke. In der zwölften Minute traf Ricardo Winkler eine gut getimte Flanke von Nick Wiedecke nicht genau genug mit dem Kopf, der Ball ging knapp neben den Pfosten und ins Aus.

In der 15. Minute dann endlich die Führung der Gäste: Andreas Meßner verwandelte einen Eckball volley mit der Innenseite zur Führung seiner Farben. Wenig später hatte er die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, als er den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper überlupfen wollte, aber das Tor verfehlte. Der SVH machte weiter Druck. In der 29. Minute war es Tobias Kittel, der die Abwehrkette überlief und aus spitzem Winkel abzog. Der gute Torhüter der Hausherren war auf der Hut. Kurz vor dem Seitenwechsel prüfte Kevin Riedl den Keeper der Gastgeber mit einem platzierten Dis­tanzschuss, der die Querlatte streifte. Die Gastgeber hatten bis zum Seitenwechsel nur eine Tormöglichkeit nach einem Eckball.

Elfmeter nach Foul

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild, nur dass die Zielstrebigkeit und Intensität der SVH-Aktionen nachließen – wahrscheinlich auch der großen Hitze geschuldet. In der 53. Minute wurde Andreas Meßner im Strafraum angespielt. Er drehte sich um seinen Gegenspieler und vollendete gekonnt zum 2:0. Aus dem Nichts heraus fiel der Anschlusstreffer der Gastgeber. Etwas ungestüm und übermotiviert wurde ein Kroppenstedter Angreifer im SVH-Strafraum zu Fall gebracht (70.). Den fälligen Elfmeter von Frehde konnte der SVH-Keeper Felix Hoffmann noch entschärfen. Doch die anschließende Ecke verwandelte Peschek per Kopf zum Anschlusstreffer.

Danach verloren die Gäste den Faden. Nervosität schlich sich ein. Dies führte auch zum Ausgleich, als der Kroppenstedter Gesell nach schwacher SVH-Gegenwehr völlig unerwartet zum Torabschluss kam. Letztendlich erzielten die Gäste kurz vor Ultimo (86.) doch noch den hochverdienten Siegtreffer. Alexander Thielecke spielte mit einem feinen Pass Dustin Brömse an, der die Ruhe behielt und gekonnt einnetzte. Aufgrund einer Abseitsentscheidung zählte ein weiterer, zwischenzeitlicher Hötensleber Treffer nicht.

Tore

0:1 Andreas Meßner (15.), 0:2 Andreas Meßner (53.), 1:2 Calvin Peschek (72.), 2:2 Robin Gesell (81.), 2:3 Dustin Brömse (86.)