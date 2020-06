Der SV 1889 Altenweddingen ist mit seinen über 550 Mitgliedern einer der größten Vereine im gesamten Landkreis Börde.

Altenweddingen l Die Abteilung Fußball des SV 1889 Altenweddingen sucht Kinder und Jugendliche, die Lust, Spaß und Interesse haben, organisiert und unter fachkundiger Anleitung Fußball zu spielen oder es zu erlernen.

Angefangen von den Kidskickern bis hin zu den jugendlichen Fußballern der höheren Altersgruppen, bietet der SV Altenweddingen allen fußballinteressierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden oder auch ihrem Hobby aktiv nachzugehen. Das Für- und Miteinander im Verein fördert nicht nur soziale Kontakte, sondern fördert natürlich auch die Gesundheit des Nachwuchses.

Trainer warten auf neuen Nachwuchs

Gern sind die Trainer in den jeweiligen Altersstufen bereit, zunächst ein Schnuppertraining zu den auf der Website www.sva1889.de unter den Abteilungen Fußball angegebenen Trainingszeiten nach vorheriger Absprache zu organisieren. „Wenn Ihr Kind also für Fußball zu begeistern ist und schon immer organisiert in einem, übrigens als familienfreundlich ausgezeichnetem Verein Fußball spielen möchte, sollten Sie nicht zögern und sich einfach unter der Mailadresse nachwuchs@sva1889.de oder unter der Telefonnummer unseres Nachwuchsleiters Georg Zoll 0176/ 99 28 03 04 melden, um Ihrem Nachwuchs die Chance zu geben, seine Freizeit sportlich und damit sinnvoll verbringen zu können.

Die Abteilung Fußball des SV 1889 Altenweddingen würde sich freuen viele neue Mitglieder begrüßen zu können“, sagt Steffen Mooz.