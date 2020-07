Die Bördeoberliga-Mannschaft des SV Hötensleben startet in das Meisterschaftsjahr 2020/21.

Hötensleben l Trainer Peter Strauß (Jahrgang 1961) absolviert in der kommenden Saison sein 30. Trainerjahr. Der C-Lizenz-Inhaber, der 2019 zum dritten Mal beim SVH anheuerte, hatte die Mannschaft 2012 schon einmal in die Landesklasse geführt. Die Spieler überbrückten im Zeitraum von April bis Mai die einschränkende Coronazeit mit einer Lauf-Challenge, die sie forderte und die durch ihren Wettbewerbscharakter zu einer guten Fitness führte.

Ein Zugang und ein Abgang

Ab Juni trainierte die Mannschaft einmal wöchentlich unter Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Sportplatz. Im Mannschaftskader gibt es nur geringe Veränderungen.

Steffen Zacher hat sich abgemeldet, er spielt künftig für Germania Wulferstedt. Die Fußballabteilung bedankt sich bei ihm für sein engagiertes Wirken in Hötensleben. Björn Ohnesorge kehrt vom Ummendorfer SV zu seinem Stammverein zurück. Trainer Peter Strauß wird in seiner Arbeit von Florentine Rudloff (Torwarttrainerin), Betreuer Thomas Below und Platzmeister Erwin Meßner unterstützt.

Strauß brachte gegenüber dem Lokalsport zum Ausdruck, dass er die Schwerpunkte seiner Arbeit im Erreichen eines sehr guten Konditionszustandes und in der Verbesserung des Defensivverhaltens der Mannschaft sieht. Bisher wurden folgende Vorbereitungsspiele abgeschlossen: Am 25. Juli zu Hause gegen den OSC (14 Uhr), am 28. Juli in Wulferstedt (Sportwoche) gegen den SV Westerhausen (19 Uhr) und am 15. August in Hötensleben gegen Schwanebeck (14 Uhr).