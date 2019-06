Der Trainer vom SV Irxleben verlässt zum Saisonende den Verein. Mit uns spricht er über Vergangenheit und Zukunft.

Drei Jahre lang bestimmte der SV Irxleben unter Trainer Thomas Sauer das Niveau in der Landesliga mit, einmal spielte das Team sogar in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga. In dieser Saison ist der SVI nun nur Zehnter, der Coach verkündete im Frühjahr seinen Rücktritt zum Saisonende. Im Gespräch mit Redakteurin Stefanie Brandt blickt er auf eine schöne, besondere Zeit in Irxleben zurück und auf seine neue Aufgabe in Schönebeck voraus.

Volksstimme: Herr Sauer, nach vier Jahren kehren Sie dem SV Irxleben den Rücken. Was sind die Gründe dafür? Über welchen Zeitraum ist dieser Entschluss gereift?

Thomas Sauer: Der Entschluss ist zum Ende der Hinserie gereift. Das Feuer der Mannschaft ist nicht mehr so zu spüren, die Trainingsbeteiligung hat nachgelassen. Das hat verschiedene Gründe. Bei vielen Spielern haben sich die Prioritäten verschoben, es kamen Kinder oder zum Beispiel eine neue Arbeit dazu. Das ist soweit normal. Allerdings sind in den letzten vier Jahren bei uns keine jungen Spieler nachgekommen, die die entstandenen Lücken füllen. Es gab keinen Verjüngungsprozess. Für einen Trainer ist es schwer, mit immer den gleichen Spielern etwas weiterzuentwickeln.

Liegt das an der Nachwuchsarbeit im Verein?

Irxleben hatte zwar immer eine A-Jugend, aber als Spielgemeinschaft. Und so haben sich die Spieler aus verschiedenen Gründen verstreut. Der einzige, der bei uns dazu kam, war Pascal Krebs – und der hat sich dann selbst zurückgezogen.

Gab es einen Auslöser dafür, dass Sie Ihren Rücktritt im März verkündet haben?

Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mir überlegt, dass ich mir die Vorbereitung anschaue und mich dann rechtzeitig entscheide. Es gab dann Gespräche mit der Abteilungsleitung, in denen Probleme besprochen wurden. Dabei war zu erkennen, dass diese nicht so einfach zu lösen sind. Die Zugangsvoraussetzungen wurden nicht so geschaffen, dass ich als Trainer das Gefühl hatte, man will etwas erreichen.

Hat ein Trainer immer eine gewisse Halbwertszeit?

Ich sage mal, in der Bundesliga ist das vielleicht etwas anderes, weil man sich seine Mannschaft nach seinem Spielprinzip zusammenstellen kann. In der Landesliga nutzen sich bestimmte Dinge aber einfach ab. Für Spieler sind die vier Jahre gefühlt, glaube ich, auch kürzer als für einen Trainer.

Wenn Sie zurückblicken: In welchem Spieljahr hat Ihnen die Aufgabe die meiste Freude bereitet und warum?

Das war im ersten Jahr, weil die Mannschaft da sehr lernwillig und leistungsbereit war und unglaublich viel Spaß am Fußball versprüht hat. Dazu kamen die ersten Erfolge nach einer Zeit, in der das Team gegen den Abstieg gespielt hatte. Man hat gemerkt, dass die Jungs total Freude daran haben.

Gibt es einzelne Spiele oder Ereignisse abseits des Platzes, die besonders im Gedächtnis bleiben? Welche und warum?

Es gibt immer viele Spiele, die man hervorheben kann, aber die beiden Spiele zur Verbandsliga-Relegation stechen heraus. Nicht nur die Partien selbst, sondern das gesamte Auftreten davor und danach – das ist das, was Fußball in Irxleben ausgemacht hat. Wir waren vorher von Samstag bis Donnerstag auf Malle, nur drei Stammspieler waren nicht mit. Dort sind wir dann angerufen und gefragt worden, ob wir an Stelle von Wernigerode Relegation spielen wollen. Wir haben zugesagt und uns vorgenommen in den Spielen – aber trotzdem auch weiter auf Malle – Vollgas zu geben. Es war überragend, wie wir nach der Niederlage in Elster dann einfach das gefeiert haben, was wir uns zwei Jahre lang aufgebaut haben. Das war ja nichts Tagesaktuelles, aber zu sehen: Was war vor zwei Jahren? Was ist jetzt? Wir haben nicht getrauert, dass wir nicht aufgestiegen sind, sondern haben gefeiert, was wir erreicht haben. Es war toll zu sehen, wie alle zusammengestanden haben. Wir haben eine richtige Party gemacht. Die Sieger aus Elster kamen zum Feiern zu uns rüber, nicht wir zu denen.

Jede Mannschaft hat ja ihren eigenen Charakter. Was hat den SV Irxleben ausgezeichnet?

Fast alle – bis auf wenige Ausnahmen – sind körperlich hart arbeitende Jungs, die in Handwerks- oder Industriebetrieben hart ran müssen. Die spielerische Ästhetik hat bei uns vielleicht manchmal gefehlt, aber die harte Arbeit, die hat man auch auf dem Feld gesehen.

Hat sich das im Laufe der Jahre gewandelt?

Nein, eigentlich nicht. Aber es ist natürlich auch schwierig, vier Jahre auf gleichbleibendem Niveau zu spielen. Drei Jahre lang ist uns das gelungen, jetzt haben sich die Prioritäten verschoben. Der Kader ist nicht sehr groß. Es war zu erwarten, dass das Feuer der ersten Jahre nicht über einen ewigen Zeitraum lodert. Aber das, was uns auszeichnet, hat sich nicht verändert.

Inwiefern hat Ihre Zeit in Irxleben Sie als Trainer verändert?

Ich glaube, jede Station verändert einen Trainer und lässt einen lernen aus den Dingen, die nicht geglückt sind, und denen, die geglückt sind. Das versucht man mitzunehmen, die Fehler zu vermeiden – bei der nächsten Station macht man dann andere. Die guten Dinge, die einen weitergebracht haben, nimmt man natürlich auch mit.

Welches sind die Dinge, die Sie aus Irxleben mitnehmen?

Dass man mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einem freundschaftlich verbundenen Kader viel erreichen kann. Dass die Freude am Fußball das Wichtigste ist, was uns drei oder vier Mal die Woche zusammentreibt.

Was würden Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Ich kenne Alex Daul relativ lange. Wir haben bei Preussen zusammen gespielt. Ich denke, dass ich ihm nichts mit auf den Weg geben muss. Er ist lange genug Trainer, um das selbst zu wissen. Er muss sein eigenes System finden, ist nicht auf Hinweise von mir angewiesen.

Und was geben Sie den Spielern mit?

Dass sie ihre Individualität behalten sollen und die Freundschaft, die sie pflegen, lange mit in den Fußball einbringen.

Ein Ritual bei Ihnen war, dass der Spieler, der das Ausschießen am Donnerstag verliert, einen Kuchen für den folgenden Spieltag backen muss. Bei welchem Spieler haben Sie sich besonders gefreut, wenn er kein Schussglück hatte?

Eigentlich freue ich mich immer, wenn der mit der größten Fresse verliert. Es wurde ja Wert darauf gelegt, dass es kein gekaufter Kuchen ist. Wie der dann schmeckte, das war Nebensache. Wichtig ist, dass man nicht nur für den Fußball lernt, sondern für´s Leben. Die Jungen mussten sich erst herantasten an das Backen, aber die Kuchen haben dann wirklich gut geschmeckt. Vielleicht hat da doch manchmal jemand geholfen. Zandi (Martin Zander, Anm. d. Red.) hat mal die Glasur bei der Obsttorte vergessen, das hat viel Freude und Stimmung gebracht, aber wenigstens hat er es selbst gemacht.

Werden sie diese Tradition bei Ihrem neuen Verein in Schönebeck fortsetzen?

Ich bin keiner, der alles übernimmt. Es kommt darauf an, wie Spieler auf bestimmte Dinge reagieren.

Seit einer Weile steht fest, dass Sie zur neuen Saison Coach beim Verbandsliga-Absteiger Union Schönebeck werden. Wie passt der „Arbeitertrainer“ Thomas Sauer nach Schönebeck?

Das kommt durch eine persönliche Beziehung. Michael Steffen und ich kennen uns seit über 40 Jahren. Er war mein Trainer und ich sein Kapitän, als ich mein „Gnadenbrot“ in Gerwisch gekriegt habe. Wir haben immer mal telefoniert. Nachdem sich Union von Andreas Sommermeyer getrennt hat, gab es dann ein erstes Gespräch zum Thema. Vorher hatte ich mit keinem gesprochen und ich glaube auch nicht, dass Michael mich angesprochen hätte, wenn nicht festgestanden hätte, dass ich in Irxleben aufhöre.

Durch den Abstieg von Schönebeck landen Sie wieder in der Landesliga. Wäre eine andere Spielklasse nicht reizvoller gewesen?

Wenn die Mannschaft stimmt, ist mir die Liga egal. Also wenn die Spieler gewillt sind und Spaß und Leistungswillen versprühen.

Welche Ziele verfolgen Sie bei Union?

Die wird der Verein noch definieren. Für mich geht es darum, dass die Spieler nach dem Abstieg wieder Freude am Fußball finden, und darum, einen Siegeswillen in die Mannschaft zu implementieren. Am Ende ist es „nur“ Fußball. Wir wollen und sollten alle Spaß und Freude daran haben. Ich muss erstmal gucken, wie sich die Mentalität darstellt und dann schauen, wie die Vorbereitung läuft. Bisher ist es schwierig, eine Prognose oder gar einen angestrebte Platzierung herauszugeben.

Wie bewerten Sie die Situation in Schönebeck seit dem Zusammenschluss der beiden ehemaligen Vereine insgesamt?

Es ist immer schwierig, zwei Vereine zusammenzuführen. Nach drei Jahren habe ich aber das Gefühl, dass sich alles zurechtgerüttelt hat. Jeder hat seine Position und seine ehrenamtliche Arbeit gefunden. Wie der Abstieg zustande kam, das will ich nicht beurteilen. Die Strukturen im Verein haben mich überzeugt. Viel Arbeit ist auf vielen Schultern verteilt. Es ist ein großer Verein mit vielen Abteilungen. Da ist es besonders wichtig, dass viele Schultern die ehrenamtliche Arbeit tragen und keiner überlastet ist.

Sie bedauerten, dass in Irxleben keine jungen Spieler nachkamen. Ist das in Schönebeck besser?

Schönebeck leistet gute Nachwuchsarbeit. Das wird in Irxleben auch gemacht – aber im Herrenbereich war davon leider nichts zu spüren. Zur nächsten Saison kommen in Irxleben zum ersten Mal wieder ein paar Spieler hoch. In Schönebeck sind es vier, fünf, die schon in der Verbandsliga gespielt haben. Auf die A-Jugend kann man zählen. In Irxleben haben sich viele selbst nicht zugetraut, in der Ersten zu spielen und sind dann lieber zu einem unterklassigen Verein gewechselt. Das ist aber nicht nur dort so. Das hat sich insgesamt geändert. Nachwuchsspieler, die hochkommen, sind erstmal selbstbewusster, aber die Leistungsfähigkeit ist noch nicht so da – die Bereitschaft, sich zu entwickeln und zu quälen, aber auch nicht unbedingt. Dabei ist es eigentlich egal, ob man es schafft. Wenn man es versucht, macht man immer eine Entwicklung durch und nimmt etwas für sich mit.