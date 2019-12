Der TSV Hornhausen veranstaltet mehrere Hallenturniere in der Winterpause.

Hornhausen l Trotz weniger werdenden Interesses an Hallenturnieren ist es den Verantwortlichen in Hornhausen wieder gelungen, dass alle Teams des Vereins ein Turnier durchführen. Dafür möchte sich der TSV Hornhausen bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken.

Alte Herren

Beginnen werden die Alten Herren vom Verein am Freitag, den 27.12.2019 um 18 Uhr und ihre Gäste sind der Pokalverteidiger Oschersleber Sportclub, der TSV Hadmersleben, VfB Oschersleben, und TuS Elbingerode. Am Samstag, den 28.12.2019, ab 9.30 Uhr haben die im Aufbau befindlichen E-Jugendlichen des Vereins ihren ersten Auftritt. Die Trainer Lehnert und Kobus begrüßen dann mit ihrem Team als Gäste die zweite Vertretung des OSC, Germania Kroppenstedt, die JSG Huy und die SG Offleben/Büddenstedt

Pokal des Bürgermeisters

Im Turnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Oschersleben treffen am Samstag, den 28.12.2019 um 14 Uhr der Gastgeber TSV Hornhausen auf den OSC II, Hadmersleben II, VfB I, und auf die Spielgemeinschaft Wulferstedt II/Wackersleben II. Die Turniere finden alle in der Bewos-Halle in der Puschkinstraße statt und für Speisen und Getränke hat der TSV Hornhausen vorgesorgt

Aus Anlass der Weihnachtsfeier des TSV Hornhausen überreichte Doreen Wasmus vom gleichnamigen Steuerbüro den Spielern aus Hornhausen einen neuen Satz Trikots. Der TSV Hornhausen ließ sich auch nicht lumpen und gab einen Betrag für neue Trainingsanzüge, die ebenfalls ausgegeben wurden, dazu. Die Mannschaft des TSV Hornhausen möchte sich hiermit noch einmal bei den Geldgebern recht herzlich bedanken.