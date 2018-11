Im Achtelfinale des Landespokals war der Verbandsligaspitzenreiter 1. FC Romonta Amsdorf in Ummendorf zu Gast.

Ummendorf l Im Achtelfinale des Landespokals war der Verbandsligaspitzenreiter 1. FC Romonta Amsdorf in Ummendorf zu Gast. Und die Mannschaft von Chris Sacher zeigte von Beginn an, dass sie das Spiel auch mitgestalten wollte.

So hatte der USV die ersten kleinen Chancen. In der elften Minuten besaßen die Gäste ihre erste Möglichkeit. Nach einem Eckball beförderte Odovic das Leder per Hacke knapp am Tor vorbei. Es entwickelte sich ein rassiges Spiel mit viel Tempo und beide Mannschaften versuchten nach Ballgewinn schnell nach vorn zu spielen.

Amari trifft zur Führung

Nach gut dreißig Minuten eroberte sich Patrick Burger im Mittelfeld den Ball und versuchte den weit aufgerückten Torhüter zu überwinden. Der Ball ging aber am Tor vorbei. Besser machten es die Gäste im direkten Gegenzug. Durch einen Fehlpass ans Leder gekommen, schoss Mustapha Amari über Torhüter Deumeland hinweg ins Netz zur 1:0- Führung.

Sommermeyer lässt den Ausgleich liegen

Kurz darauf hatte Andreas Sommermeyer, bedient von Ohnesorge, die Chance zum Ausgleich. Sein Schuss ging aber am Tor vorbei. Der USV stand hinten gut, spielte seine Angriffe aber nicht konsequent zu Ende.

Anfang der zweiten Hälfte spielte sich viel im Mittelfeld ab. Und so dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Amsdorf die erste gute Möglichkeit hatte. Amari verzog aber. In der 73. Minute verfehlte ein Schuss knapp das Gehäuse der Gäste. Nur vier Minuten später war es wieder Burger, der den Ball nur knapp über den Winkel setzte.

Jetzt ließen bei den Hausherren die Kräfte ein wenig nach und die Gäste kamen noch zu mehreren Möglichkeiten. Sie verpassten aber den Sack zu zumachen und so hielten die Ummendorfer die Partie bis zuletzt spannend, konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzielen.

Trotz der Niederlage konnten die Mannen um Kai Heimrath erhobenen Hauptes vom Platz gehen, denn sie hatten spielerisch und kämpferisch alles gegeben.

Statistik

Ummendorf: Deumeland - Müller, Heimrath, F. Köhler, Burger, M. Köhler, Neubauer, Fischer (74. Türke-Reinert), Strauß (59. Marschke), Ohnesorge, Sommermeyer.

Tor: 0:1 Mustapha Amari (29.).