In der Fußball-Bördeliga stand Eintracht Gröningen bereits als Aufsteiger in die Bördeoberliga fest.

Gröningen l Fast zur Nebensache wurde der 2:0-Sieg der Gröninger Eintracht gegen die OSC-Reserve. Der Aufstieg in die Bördeoberliga war vor diesem Spiel schon klar und so kam Staffelleiter Heiko Schulze mit dem Pokal und vielen Spielermedaillen nach Gröningen. Es war eine sehr schöne Geste des Kreisfachverbandes nach Spielschluss.

Gute Kulisse für das Spiel

Vor dem Spiel bedankte sich die Eintracht mit einer gelungenen Veranstaltung bei den Sponsoren und den vielen freiwilligen Helfern für ihren Einsatz in der jüngsten Vereinsgeschichte. Unter der in Eigenleistung neu erstandenen Terrassenüberdachung war es übervoll und das bildete eine gute Kulisse zum gesamten Geschehen. Die Veltins-Brauerei, vertreten durch Bezirksleiter Axel Romanowski, sorgte für ausreichend Bier und die Gaststätte „La Rucola“ war mit einem Imbiss zur Stelle.

Spielertrainer Friebertshäuser verzichtete auf seinen Einsatz. Dafür rückte Eric Müller ins Abwehrzentrum. Es ging alles gut. Am Anfang passierte bei hochsommerlichen Temperaturen nicht viel. Beide Mannschaften ließen den Ball laufen und es kam zu einem Spiel zweier gleichwertiger Gegner. Nach der Trinkpause fiel nach knapp einer halben Stunde die Gröninger Führung: Abdi Hassan Siyaad passte nach einem Alleingang in die Mitte auf Lodahl, der mit straffem Direktschuss halbhoch in die lange Ecke einschoss.

Gröningen führt 2:0

Ein gefährlicher Söder-Schuss wurde von OSC-Torhüter Ucke gehalten. Nachdem ein Tor von Siyaad wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde, kam es aber kurz vor dem Halbzeitpfiff doch noch zu Gröningens zweitem Tor. Lodahl setzte sich sehenswert von der Mittellinie aus gegen viele Gegenspieler durch und passte im Strafraum nach innen. Trotz Bedrängnis brachte Siyaad den Ball im Tor zur beruhigenden 2:0-Führung unter.

Die zweite Halbzeit begann genauso ausgeglichen wie die erste. Siyaad sorgt nach gut einer Stunde noch einmal für Gefahr. Nach einem letzten Haken schoss er knapp über das Tor. Auch Oschersleben hatte seine Möglichkeiten. Buchholz verfehlte mit seinem Kopfball nur knapp das Gröninger Tor (78.). Insgesamt blieb der OSC aber zu harmlos im Sturm und Gröningen verwaltete das Ergebnis erfolgreich.

Meisterfeier nach Spielschluss

Nach Spielschluss kam es dann zur gebührenden Meisterschaftsfeier mit vielen Emotionen. Vor einer Woche war fast die komplette Gröninger Mannschaft noch auf Mallorca und dann hier wieder in Gröningen zu diesem Punktspiel bereit – das verbindet!

Eintracht Gröningen I: Peter Kinzel, Eric Müller, Jens Lemgau, Nico Sauer, Lion Klein, Christian Lüers, Jonathan Rönnebeck (63. Sebastian Thomas), Abdi Hassan Siyaad, Deniz Söder, Pascal Lodahl (52. Sebastian Eisemann), Daniel Stock (70. Tobias Stock)

Oscherslebener SC II: Philipp Ucke, Daniel Dräger, Sebastian Dolle, Sebastian Müller, Sano Kadir (46. Samir Ahmedi), Johannes Hübner, Laurenz Buchholz, Julian Stottko (46. Hannes Fessel), Carsten Breier, Jerome Mattern,Kilian Paetzel (57. Lamin Ceesay)

Torfolge: 1:0 Pascal Lodahl (28.), 2:0 Abdi Hassan Siyaad (44.)

Schiedsrichter: Jens Braunschweig, Rolf Szibzick

Zuschauer: 120