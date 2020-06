Der SV Seehausen hat mit Daniel Helmecke, Christian Dannenberg und Martin Wulf drei Neuzugänge für die Landesklasse-Elf vorgestellt.

Seehausen l Mit Letztgenanntem unterhielt sich Volksstimme-Redakteurin Stefanie Brandt.

Volksstimme: Herr Wulf, was hat Sie am Konzept in Seehausen überzeugt?

Martin Wulf: Ich sehe dort eine Perspektive. Der Kader ist gut und ich kenne die Seehäuser und komme mit allen gut klar – habe ich zumindest das Gefühl. Es ist eine sportliche Entscheidung, vom OSC nach Seehausen zu wechseln. Ich bin eben Spaßfußballer, aber mit starkem Ehrgeiz. Ich möchte gewinnen, wenn auch nicht auf Biegen und Brechen. Mir hat gefallen, wie Alex Schröder die Ziele für Pokal und Meisterschaft formuliert hat. Für mich war es sowieso immer so, dass ich dachte, wenn ich mich mal vom OSC löse und einem anderen Verein im Kreis anschließe, dann wird es Seehausen.

Welche Ziele haben Sie in Ihrem neuen Team?

Aufgrund dessen, dass ich mehr als zehn Jahre beim OSC gespielt habe, ist alles komplettes Neuland. Zu sagen, ich möchte mich selbst noch sportlich weiterentwickeln, das wäre Quatsch, denn ich werde dieses Jahr 34. Aber ich möchte mich mit einer neuen Mannschaft entwickeln, dabei helfen, junge Spieler voranzubringen. Da ich in Oschersleben ja schon ein, zwei Jahre Verbandsliga gespielt habe, hoffe ich, meine Erfahrung einbringen zu können.