Im HVSA-Pokal wird das Viertelfinale ausgetragen.

Langenweddingen l Im HVSA-Pokal-Viertelfinale stehen sich am Sonnabend, ab 17 Uhr, in der Langenweddinger Sporthalle am Heßberg der SV Langenweddingen II (Spitzenreiter Bezirksliga) und der HSV Haldensleben (Tabellendritter Verbandsliga) gegenüber.