Erik Lewin, Langenweddingens bester Werfer in der Saison 2019/20, verlässt den Verein. Archivfoto: Christian Bogus

Der Verbandsligist SV Langenweddingen muss einen weiteren Abgang verzeichnen.

Langenweddingen l Einen weiteren schmerzhaften Verlust muss der Handball-Verbandsligist SV Langenweddingen hinnehmen.

Nach Florian Bethge, der sich dem Sachsen-Anhalt-Liga-Aufsteiger HSV Haldensleben anschließt, verlässt auch Erik Lewin die Sülzetaler.

Der Vierte der Verbandsliga-Torjägerliste hat in dieser Saison 152 Treffer in 21 Spielen markiert und war damit bester Langenweddinger Werfer. Er kehrt zurück nach Zerbst. „Für uns ist das natürlich ein herber Verlust“, gibt Tobias Deutscher, in der Saison 2019/20 Trainer und künftig wieder Spieler des SV Langenweddingen, zu.