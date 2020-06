Strahlende Gesichter gab es am Eingang der Sporthalle „Am Heßberg“ in Langenweddingen.

Langenweddingen l Denn inzwischen ist wieder ein wenig Normalität eingekehrt, die Sporthalle wieder geöffnet und mit ein paar Auflagen und Vorschriften, konnte das gewohnte Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden.

Freude über Zulassung ist groß

SVL-Trainer Markus Deinert hatte schon im Vorfeld für Abwechslung gesorgt, indem er beispielsweise eigene Videos und Fotos mit diversen Übungen zum individuellen Training verschickte, oder wie in den Ferien, sich mit Kleingruppen beschäftigte.

„Wir haben die vergangenen Wochen ganz gut genutzt, da haben die Kinder toll mitgezogen. Es war wichtig, dass wir die Lockerungen umsetzen konnten und somit nicht komplett raus waren. Jetzt geht der Blick eigentlich schon vorbereitend Richtung neue Saison. Auch wenn mannschaftstaktisch noch nicht viel möglich sein wird, werden wir aber versuchen, das Bestmögliche draus zu machen“, blickt Deinert voraus.

Bilder Allein arbeiteten die Kinder unter anderem an ihrer Koordination. Fotos: Verein



Inzwischen darf wieder in der Halle trainiert werden. Fotos: Verein



In kleinen Gruppen wurde an der frischen Luft trainiert. Fotos: Verein



Nachwuchs zeigt sich erfolgreich

Auch im Rückblick auf die abgebrochene Spielzeit 2019/20 dürfen der Coach und sein Team zufrieden sein. Nach toller erster Saison mit Platz zwei im Vorjahr, wurde das Ziel 2019/20 mit einer erneuten Medaille ebenfalls erreicht. Die Langenweddinger schlossen die Vorrunde als Zweiter ab, die Meisterrunde führten sie ungeschlagen an. Der Saisonabbruch bedeutete schließlich Platz zwei in der Endabrechnung. Zwar hatten die Sülzetaler die gesamte Saison über mit personellen Problemen zu kämpfen, wo­runter vor allem der Trainingsbetrieb litt, dennoch überzeugten sie meist mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung in den Punktspielen.

Die lange Trainingspause sowie der fehlende Wettkampf werden die jungen Handballer natürlich in ihrer Entwicklung ein wenig zurückwerfen, was in Zukunft berücksichtigt und so gut es geht wieder aufgeholt werden muss. Wenn das gelingt – obwohl dann auch wieder als jüngerer Jahrgang – sollte mindestens eine vordere Mittelfeldplatzierung möglich sein. Allerdings wird es Veränderungen in Mannschaft und Trainerteam geben.