Der SV Langenweddingen gastiert in der Sachsen-Anhalt Liga beim HV Rot-Weiß Staßfurt.

Langenweddingen l Eine schwere Aufgabe steht den Handballern des SV Langenweddingen am Sonnabend in der Sachsen-Anhalt-Liga bevor.

Um 17.30 Uhr treten sie beim Tabellenzweiten HV Rot-Weiß Staßfurt zum Punktspiel an. In der Hinrunde, damals in der heimischen Sporthalle am Heßberg, kamen die Sülzetaler mit 23:33 Toren unter die Räder. Gespielt wird in der Salzland-Sporthalle, Gänsefurther Straße 24, in Staßfurt.