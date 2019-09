Der SV Langenweddingen startete in die neue Handballsaison in der Verbandsliga und siegte mit 28:21 gegen den LSV Klein Oschersleben.

Langenweddingen l Die neu formierte Mannschaft des SV Langenweddingen setzt sich diese Saison nicht nur sportliche, sondern auch vereins-integrative Ziele, welche in den letzten Jahren weniger Berücksichtigung fanden. Das heißt: mehr Präsenz im Verein, mehr Kooperation mit der Jugendabteilung und mehr allgemeine Integration in die Gemeinschaft. Nicht nur unter diesem Aspekt freute sich Trainer Tobias Deutscher auch sehr über die lautstarke Unterstützung durch die Vereinsjugend, die zuvor bereits selbst gespielt hatte: „Die haben gesungen und richtig Stimmung gemacht. Das wurde sehr gut angenommen. Ich hoffe, es geht so weiter.“

Beim 28:21-Heimsieg des SVL wurde gezeigt, zu was die Mannschaft bereits fähig ist. Allerdings war genauso deutlich sichtbar, an welchen Defiziten gearbeitet werden muss.

Gute Ansätze im Offensivspiel

Der Start der ersten Halbzeit verlief durchwachsen. Neben guten Ansätzen im Offensivspiel schluckten die Langenweddinger immer wieder vermeidbare Gegentore, so dass die Gäste aus Oschersleben bis zur 13. Spielminute beim Stand von 8:6 auf Tuchfühlung blieben. Im Anschluss optimierten die Handballer aus dem Sülzetal ihre Kommunikation im Defensivverbund und legten somit den Grundstein für die beste Phase des Spiels. Durch konsequente Arbeit in der Verteidigung und strukturiert her­ausgespielte Torchancen zog der SVL bis zur 19. Spielminute auf 12:6 davon. Dieser Vorsprung wurde bis zur Halbzeit auf 16:9 ausgebaut.

Bis zur 38. Spielminute, beim Stand von 20:11, wuchs die Tordifferenz weiter an, jedoch sank die Qualität des eigenen Spiels. Der Vorsprung wurde verwaltet. Die Oschersleber wiederum nutzten die sich bietenden Möglichkeiten, um den Rückstand zu verkürzen, so dass zehn Minuten vor Ende des Spiels. beim Stand von 23:17, nochmals Spannung aufkeimte. Diese wurde jedoch im Keim erstickt, indem der SVL wieder konsequenter den Weg zum Tor suchte. Beim Stand von 28:21 war Schluss. Die ersten Pluspunkte wurden bei der anschließenden Saisoneröffnung auch gebührend gefeiert.

Erkentnisse müssen ausgewertet werden

„Die erste Halbzeit war wirklich sehr gut. Nachdem wir in der zweiten Hälfte durchgewechselt haben, kam ein kleiner Bruch ins Spiel, es war dann nicht mehr so ansehnlich. Das ist aber ein ganz normaler Effekt. Bei einem großen Vorsprung wird das Verteidigen natürlich auch nicht mehr so ernst genommen wie bei einem knappen Spielstand“, schätzte Deutscher nüchtern ein.

Nun gilt es, die Erkenntnisse der ersten 60 Minuten in der Verbandsliga auszuwerten, um im Training die Defizite zu minimieren. Am Freitag in Biederitz trifft der SVL in Biederitz auf einen alten Bekannten. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Statistik

SVL: Strauß, Feller - J. Oeltze (2 Tore), Lewin (7), Schult (5), Ebel (2), M. Oeltze (1), Michael (1), Wohlfromm (4), Meyer, Marek, Lindert (2), Heinrichs (2), Schmelzer (2)