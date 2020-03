Unnötig spannend haben es Langenweddingens Handballer mal wieder in ihrem Verbandsliga-Punktspiel gemacht.

Langenweddingen l Erst in letzter Minute brachten die Gastgeber durch einen Treffer von Florian Bethge zum 33:32-Endstand den Sieg gegen den Güsener HC in trockene Tücher.

„Zu Beginn hatten wir Güsen gut im Griff. Unsere Abwehr hat gut zugefasst und unser Torhüter haben gut gehalten“, fasst Trainer Tobias Deutscher die Anfangsphase zusammen, in welcher der SVL schnell 3:0 (4. Minute) und 5:1 (8.) führte.

Remis zur Pause

Wie so oft folgte aber wieder ein Einbruch. „Das eigentliche Problem war, dass wir uns davon nicht erholt haben, sondern nur noch mit dem Gegner Schritt hielten. Dadurch ist das Spiel immer enger geworden. Wir haben uns einige Male mehr ausspielen lassen als erwartet. Das Abwehrverhalten war nicht akzeptabel“, kritisiert Deutscher. Über Zwischenstände von 6:4 (11.) und 9:6 (16.) gelang Güsen mit dem 9:9 (19.) der erste Ausgleich. Zur Pause stand es 15:15.

Damit war alles wieder auf Null gestellt und in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Hin und Her. Erst eine Umstellung auf zwei Kreisläufer gab nochmal einen neuen Impuls und stellte die Güsener, die sich nur noch auf Clemens Schmelzer – mit neun Toren bester Werfer – konzentriert hatten, vor Probleme. „Clemens hat seine Sache wirklich gut gemacht. Da die anderen nicht so das Wurfglück hatten und uns mit Ricarco Schult auch eine Rückraum-Option fehlte, war ja klar, dass wir über den Kreis gehen“, erklärt der Coach.

Insgesamt wurden aber weiterhin zu viele der nun gut erarbeiteten Möglichkeiten einfach weggeworfen. So führte in der 58. Minute sogar der Gast. Per Siebenmeter glich Kevin Krause aber aus und in der Schlussminute spielte Sebastian Ebel den spielentscheidenden Pass auf Florian Bethge, der zum 33:32-Endstand einnetzte.

Statistik

SV Langenweddingen: Feller, Strauß - Bethge (4 Tore), Lewin (5), Rossbach, Krause (2), Ebel, Michael (3), Wohlfromm, Meyer, Oertel (3), Marek (3), Lindert (4), Schmelzer (9)