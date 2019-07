Der Sieg in der Staffel um den „Pokal des Landrates 2019“ ging an die GS Gebr. Alstein Haldensleben vor der GS Rätzlingen und Gutenberg-GS Wolmirstedt. Foto: Birger Orlamünde

Lebhaftes Treiben herrschte im Haldensleber Waldstadion, als die Kinder- und Jugendspiele des Bördekreises durchgeführt wurden.

Haldensleben l Der KFV Börde, der Haldensleber SC und der SV Kali Wolmirstedt hatten als gemeinsame Ausrichter für tolle Rahmenbedingungen bei der Veranstaltung gesorgt, so dass die jungen Athleten, die am Freitag und Sonnabend in den unterschiedlichen Disziplinen antraten, ihr Bestes geben konnten.

Waren es am ersten Wettkampftag bei den Älteren „nur“ 154 Teilnehmer (83 männliche, 71 weibliche), so ermittelten am Sonnabend in den jüngeren Jahrgängen sogar 257 Starter (137 männliche, 120 weibliche) ihre Besten. Neben den zahlreichen Nachwuchssportlern legten sich auch die 15 Kampfrichter sowie die vielen Helfer im Wettkampfbüro und an den verschiedenen Stationen mächtig ins Zeug, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Pokal des Landrates

Ein Höhepunkt der Spiele war wie in jedem Jahr die 8x50-Meter-Staffel um den „Pokal des Landrates“. Im Finale setzte sich die Grundschule Gebrüder Alstein Haldensleben (1:09,03 min) knapp vor der GS Rätzlingen (1:09,67 min) und der GS Johannes Gutenberg Wolmirstedt (1:10,00 min) durch. Zu jeder Staffel gehörten je ein Mädchen und ein Junge der Altersklassen 7, 8, 9 und 10. Die Siegerstaffel erhielt den „Pokal des Landrates 2019“ und einen 150-Euro-Gutschein zum Erwerb von Sportgeräten. Für die zweitplatzierte Staffel gab es einen 100- und für die drittplatzierte Staffel einen 50-Euro-Gutschein zum Erwerb von Sportmaterial.

Insgesamt blickten die Organisatoren auf eine gelungene Veranstaltung, bei der gute Ergebnisse erzielt wurden, zurück und freuen sich schon auf die 13. Auflage.