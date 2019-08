Bald heißt es wieder "Rund um Osterweddingen". Zum 23. Mal findet das bundesoffene Radrennen im Sülzetal statt.

Osterweddingen l Am Samstag rollen in Osterweddingen wieder die Rennräder, denn dann heißt es bereits zum 23. Mal „Rund in Osterweddingen“. Ab 13 Uhr starten im Ortskern die Rennen in verschiedenen Altersklassen. Insgesamt stehen Nachwuchsrennen, Wettkämpfe der Senioren und der Elite auf dem Programm. In die Meldelisten haben sich über 200 Radsportler aus vielen Vereinen mehrerer Bundesländer eingeschrieben. Sportler aus Sachsen-Anhalt, Berlin, Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern werden in Osterweddingen erwartet.

Die Nachwuchsradsportler des RSV Osterweddingen starten mit 20 Sportlern bei ihren Heimrennen. Sie wollen nach einer kurzen Ferienpause und dem danach erfolgten Neuaufbau des Trainings wieder mit um Podestplatzierungen fahren. Ab 16.30 Uhr startet das Rennen der Elite ABC um den „Großen Preis der Kreissparkasse Börde“. Diese fahren 38 Runden und damit anspruchsvolle 60 Kilometer durch den Ort.

Besucher sind willkommen

Der RSV Osterweddingen freut sich über viele Zuschauer und lädt diese herzlich ein, um die Sportler anzufeuern. Für die gastronomische Betreuung ist ausreichend im Start- und Zielbereich durch den Verein vorgesorgt.