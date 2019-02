In Oschersleben sind die Tischtennis-Mini-Meister bei einem Turnier der Sportjugend Börde ermittelt worden.

Oschersleben l Gleich nach Schulschluss machten sich am Mittwoch 20 Jungen und Mädchen der Grundschule St. Martin gemeinsam mit ihrer Lehrerin Christa Kramer und der Praktikantin Michelle Riedner auf den Weg in die Bruchhalle in Oschersleben, um den Tischtennis-Mini-Meister ihrer Schule zu ermitteln.

Sportjugend stellt Turnierleitung

Die Sportjugend Börde, die diese Form der Freizeitgestaltung durch jahrzehntelange Arbeit im gesamten Landkreis an viele tausend Kinder vermittelt hat, war in Person von Thomas Keitel und Piet Letz natürlich auch vor Ort und sorgte für die Turnierleitung. Großartige Unterstützung bekam die Sportjugend dabei von Michael Fieth vom TTC Gröningen und Marcus Degenhardt vom Oscherslebener SC, die als zusätzliche Kampfrichter für einen fairen Ablauf sorgten.

Im Wettstreit um die Pokale und Urkunden konnte sich bei den Mädchen Charlotte Riedel gegen Lilly Degenhardt und Lilly-Tabea Hannen durchsetzen und Platz eins erringen.

Bei den Jungen war Anton Hühn nicht zu schlagen. Er errang Platz eins vor seinen Konkurrenten Lukas Eisfeld und Hannes Dräger.

Dank an die Sponsoren

In den nächsten Wochen finden weitere Orts- und Schulausscheide statt, in denen sich die Kinder für den am 24. März stattfindenden Kreisausscheid in Beendorf qualifizieren können. Die Sportjugend Börde bedankt sich bei allen Beteiligten und den regionalen Volksbanken als Förderer des Projektes für eine gelungene Tischtennis-Mini-Meisterschaft. Auf www.sportjugend-boerde.de informiert die Sportjugend Börde stets aktuell über ihre zurückliegenden oder bevorstehenden Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Börde.