Der Harbker SV Turbine hat zu einem internen Kinder/Jugend-Turnier im Tischtennis eingeladen.

Harbke l Wieder einmal lud der Harbker SV zu einem internen Kinder/Jugend-Turnier im Tischtennis ein.

Die Nachwuchs-Tischtennisspieler wurden dabei in eine ältere und eine jüngere Gruppe unterteilt, um Chancengleichheit zu gewähren. Bei je fünf Teilnehmern pro Staffel kamen die ersten drei in die Endrunde, in der es um die Pokale ging. Die anderen Starter spielten in der Lucky-Loser-Runde um Urkunden und Medaillen.

Lazik ungeschlagener Sieger

Am Ende nahm Jan Lazik bei den Älteren ungeschlagen den Pokal entgegen. Platz zwei belegte Luis Heger, der nur gegen Jan Lazik verlor. Dritter wurde Ole Müller. Aus der Lucky-Loser-Runde ging Julien Serschnitski als Sieger hervor. Überraschend belegte Luisa Thamm Platz zwei vor Jan Kampe. Bei den Jüngeren gewann Ole Becker vor Lennart Barkowski und Hannes Heger. In der Lucky-Loser-Runde belegte Lenny Böege Platz eins. Er musste leider zeitig das Turnier beenden, sonst hätte er wahrscheinlich um einen Pokal mitgespielt.

Es war insgesamt ein sehr spannendes Turnier. Bei allen Akteuren konnte man schon tolle Ballwechsel sehen, worüber sich die beiden Trainer Tom Barkowski und Frank Jäger sehr freuten. Jahrelanges Training zahlt sich inzwischen aus.