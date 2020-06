Am örtlichen Sportplatz von Wefensleben wird weiterhin der „Crosslauf vs. Corona“ des TSV 1990 durchgeführt.

Wefensleben l Vor kurzem nahmen mit Benjamin Sacher und Christian Falk zwei Verbandsliga-Kicker die Strecke unter ihre Laufschuhe. Neuer Spitzenreiter ist ebenfalls ein bekannter Kicker.

Lauf für den guten Zweck

Immer montags bis freitags von 17 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 11 Uhr werden vier Startzeiten vergeben. Der Veranstalter hat dafür einen Online-Terminplaner bereitgestellt. Unter https://bit.ly/2XpHpkN sind die noch zu vergebenden Plätze einzusehen. Aber auch per QR-Code, der per Smartphone eingescannt werden kann, gelangen interessierte Sportler*innen auf diese Plattform.

Noch bis zum 30. Juni soll jeweils eine 2,4 Kilometer lange Strecke durch den Wald absolviert werden. Hintergrund der Aktion: Die sportliche Aktivität, gerade für den Nachwuchs, soll wieder aufgenommen und das Vereinsleben langsam wieder angekurbelt werden – alles aber weiterhin nach den Richtlinien und Übergangsregeln im Zuge der SARS-CoV-Eindämmung. Die Startgebühr von 5 Euro, zu zahlen ab dem 15. Lebensjahr, fließt in einen großen Spendentopf. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre starten kostenfrei, für sie übernehmen lokale Unternehmen und Unterstützer das Startgeld.

Bilder Auch Benjamin Sacher vom Haldensleber SC konnte die Bestzeit von Ronny Bree nicht unterbieten. Foto: Florian Bortfeldt



Spende für gemeinnützige Organisationen

Zu den Begünstigten, die am Ende die Spende überreicht bekommen, gehören „Aktion Deutschland Hilft e.V.“ (Bündnis deutscher Hilfsorganisationen), die Kinder- und Jugendarbeit im Kreissportbund Börde (KSB) sowie die Kindertagesstätte „Bördewichtel“ in Wefensleben.

Bree mit neuer Bestzeit

Inzwischen beteiligen sich auch immer mehr Aktive aus benachbarten Vereinen. So traten am Montag mit Benjamin Sacher (Haldensleber SC) und Christian Falk (FSV Barleben) zwei aktive Verbandsliga-Fußballer an. Zu ihnen gesellten sich mit Eike Pitschmann und Ronny Bree zwei ehemalige Ummendorfer Kicker. Bree, der über Jahre zum Stamm des früheren Ober- und Verbandsligisten TSV Völpke zählte, sorgte dann sogar für eine neue Bestzeit.

„Grundsätzlich geht es bei der Aktion ja um die Sache“, so Initiator Florian Bortfeldt, „wenn dann unter den Aktiven sogar ein kleiner Wettstreit entfacht, freut uns das. Wir sind in erster Linie dankbar, dass Aktive und Vereine aus der Umgebung das Angebot wahrnehmen und den Crosslauf so auch als Trainingseinheit nutzen“.