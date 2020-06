Circa 1952 im Garten „Hopfengarten“ (C. Trog): (von links) A. Mautner (Klempner), C. Welger (Maschinenbau), Walter Fröhlich (Kaufmann), Ernst Schulze (Bauer), Walter Köppen (Malermeister), Kurt Wipper (Elektriker), Otto Laas (Fleischer), Bodo Endrigkeit, W. Trog, Erich Fetzer (Bauer), Curt Trog (Gastwirt), L. Wiesmann, Otto Fetzer (Bauer), Franz Heinrichs und die Kegeljungen Alfred Dietrich und K. Paschke. Foto: Archiv Detlef Rennau

Im aktuellen Teil der Seehäuser Sportgeschichte berichtet Detlef Rennau über den Sport im Ort in den Jahren ab 1952.

Seehausen l Über weitere Fotos aus der Seehäuser Sportgeschichte würde sich Detlef Rennau sehr freuen. Besitzer, die ihm diese zur Verfügung stellen, erhalten sie nach dem Kopieren selbstverständlich zurück.

Die DDR schaffte 1952 die fünf Bundesländer mit einer Verwaltungsreform ab und ersetzte sie durch 14 Bezirke als mittlere Ebene, auch die Anzahl der Kreise wurde erhöht.

Vergleiche mit Teams aus Niedersachsen

In der Nationalhymne der DDR hieß es unter anderem „Deutschland einig Vaterland“ und so fanden im Sport noch gelegentliche Kontakte statt. So gab es auch mal ein Fußball-Freundschaftsspiel der Mannschaft aus Seehausen gegen eine aus Braunschweig. Im Tischtennis fuhren Mitte der 1950er Jahre vier Spieler mit zwei Motorrädern zu einem freundschaftlichen Vergleich nach Salzgitter. Diese Beziehungen wurden aber immer weniger unterstützt, denn auch im Sport wurden die Strukturen angepasst und aus dem Sportbund wurde am 27./28. April 1957 der Deutsche Turn- und Sportbund (DTSB).

Bilder Spendenaufruf für die Erweiterung des Sportplatzes. Archivfoto: Detlef Rennau



Verschiebung des Sportplatzes Richtung Ampfurther Weg. Archivfoto: Detlef Rennau



Unter Leitung von Walter Heinemann bereiteten sich Seehäuser Schülerinnen auf die Übungen zu den Turn- und Sportfesten in Leipzig vor (stehend, von...



Trainingslager 1957/59 in Bad Frankenhausen: (dritte Reihe von links) Klaus Kasubke, Horst Burba, Heinz Romanowski, M. Schwarzer, Arthur Loh, Bruno Burba, (zweite...



Dieses Foto zeigt die A- Jugendmannschaft, die gerade Kreismeister (ca. 1953) geworden war: (von links) Ernst Wierig, Hansi Bühring (älterer Bruder von...



Neben dem Leistungs- genoss der Breitensport in der DDR eine hohe Wertschätzung. So war die Förderung der Körperkultur, sowie des Schul- und Volkssports in der Verfassung vorgeschrieben. Ab 1952/53 wurden Sportschulen gegründet, die als Kaderschmiede des Leistungssportes bis 1990 dienen sollten. Im Breitensport gab nicht nur im Fußball auch in Seehausen Aktivitäten, so wurde die private Kegelbahn, die zur Gaststätte „Hopfengarten“ (heute „MATI“) gehörte, genutzt.

Kappe kommt mit der Raupe

Trotz der umfangreichen Förderung war auch der Breitensport den wirtschaftlichen Beschränkungen des DDR-Alltags unterworfen und so mussten nicht nur die Trägerbetriebe helfen. Das Nationale Aufbauwerk rief zu Spenden für eine schrittweise Erweiterung des Sportplatzes auf. Das Volkseigene Gut (VEG) stellte Adolph Kappe ab, der mit der schweren Raupe gewaltige Erdmassen bewegte. Damit wurde der Sportplatz Richtung Ampfurther Weg verschoben. Dadurch sollte der Platz nicht nur vergrößert werden, sondern erhielt auch eine Laufbahn. Leider gaben die örtlichen Bedingungen aber nicht die 400-Meter-Stadionrunde her.

Zu den Auswärtsspielen fuhren die Fußballer mit einem LKW mit Plane und Bänken sogar im Winter bis nach Elbingerode im Harz. Bis zum Bau des ersten Umkleidetraktes Anfang der 60er Jahre wuschen selbst die Nachwuchsspieler sich im nahen Stech nach dem Spiel und zogen sich in einem Raum der Häuser der Familien Deike beziehungsweise Herbst um. Die A-Jugendmannschaft wurde circa 1953 Kreismeister.

Auf dem Schulhof, dort wo der Anbau ab 1960 gebaut wurde (heute Hortgebäude), befand sich eine kleine Sportanlage mit Weitsprunggrube, zwei Kletterstangen, ein Kletterseil und eine verstellbare Reckstange.

Ausbau für Leichtathleten

Da auch der Sportunterricht und der außerunterrichtliche Sport mehr Aufmerksamkeiten erhielten, wurden die leichtathletischen Anlagen auf dem Sportplatz schrittweise erweitert. Die Gründung einer Schulsportgemeinschaft mit Schwerpunkt Fußball und Arbeitsgemeinschaften unter anderem im Tischtennis (ab 1957) führten auch zur Stärkung der BSG Motor.

Unter Leitung von Walter Heinemann bereiteten sich Seehäuser Schülerinnen auf die Übungen zu den Turn- und Sportfesten in Leipzig (1954; 1956; 1959; 1963; 1969; 1977; 1983; 1987) vor. Einige schafften den Sprung bis zum Bezirksausscheid, aber nach Leipzig schaffte es leider keine.

Interessenbedingt lag der Schwerpunkt natürlich beim Fußball und so organisierte der Trägerbetrieb zwischen den Jahren 1957 und 1959 zwei Trainingslager in Bad Frankenhausen. Wahrscheinlich besteht dabei ein Zusammenhang, denn der Betrieb führte dort auch zwei Mal ein Ferienlager für die Kinder (7- bis 14-Jährige) durch. Als Trainer konnte „Anti“ Kümmel vom späteren 1. FC Magdeburg gewonnen werden.