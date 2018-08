Der Landesklassenvertreter Osterburger FC hat einen weiteren Test mit Blick auf die Pflichtspielsaison 2018/19 durchgeführt.

Osterburg l Der zu einem Trainingslager an der hiesigen Landessportschule weilende Kreisligist MTV Dannenberg wurde 3:0 durch den Osterburger FC geschlagen. Nach einer relativ ausgeglichenen Startphase mit Vorteilen für den Gastgeber OFC ging dieser in der 17. Spielminute durch den groß gewachsenen Marius Melms in Front.

Melms markiert die Führung

Sein Mitspieler Robert Schmidt hatte in die Tiefe gepasst, Melms erlief das Leder und brachte es überlegt im Gästekasten unter - 1:0.

Danach versuchten die Gäste aus dem Wendland, ihr Spiel besonders über die Außen nach vorn zu treiben, doch mehr als ein zu hoch angesetzter Schuss auf das Gehäuse des Gastgebers sprang dabei nicht heraus (38.Minute).

Müller nutzt Chance nicht

Auf der anderen Seite aber gab es gleich zwei sehr gute Tormöglichkeiten für den gastgebenden Osterburger FC. In der 40. Minute leisteten sich die Gäste einen kapitalen Abspielfehler. Osterburgs Lennart Müller stiebitzte das Leder, brachte es aber nicht am gegnerischen Keeper vorbei.

Nur wenige Momente später kam Marius Melms freistehend zum Kopfball, doch er brachte nicht genügend Druck und Präzision hinter das Streitobjekt. Das wurde vom Dannenberg-Keeper ebenfalls pariert.

Mit einem 1:0 für die Osterburger Elf ging es in die Halbzeitpause.

Die Gäste wollten danach natürlich so schnell wie möglich den Ausgleich erzielen.

Wolligandt erhöht die Führung

Doch statt dessen markierte Benjamin Wolligandt nach Vorarbeit Lennart Müllers das 2:0 für die Osterburger Mannschaft (54.).

Nach einer Stunde Spielzeit nutzte Lennart Metzlaff einen weiteren klaren Abwehrfehler aus und markierte den Endstand von 3:0 für die Mannschaft des OFC.

Dass es bis zum Schlusspfiff so deutlich blieb, war auch der Tatsache zu verdanken, dass die Gäste aus dem Wendland, die in Philip Mateev einen sehr guten Libero besitzen, es nicht verstanden, aus gleich drei riesigen Tormöglichkeiten einen eigenen Treffer zu markieren.

Am Dienstagabend ab 19.30 Uhr trägt der Osterburger FC ein weiteres Testspiel aus. Kontrahent ist dann Gastgeber Lok Stendal im Stadion Am Hölzchen.

Statistik

Osterburger FC: Marc Brehmer - Dominic Thiedke, Dorian Buchholz, Lennart Müllerm Lennart Metzlaff, Uwe Schmidt, Robert Schmdt, Benjamin Wolligandt, Chris Koehn, Mariu Melms, Philip Magerin, Marus Müller, Rik Ruhi Christiansen-Weniger.

Torfolge: 1:0 Marius Melms (16.), 2:0 Benjamin Wolligandt (54.), 3:0 Lennart Metzlaff (60.)