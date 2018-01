Im Norden der Altmark steigt das Handball-Verbandsliga-Derby schlechthin. Die HSG Osterburg empfängt die SG Seehausen.

Stendal l In der Handball-Verbandsliga Nord beginnt die Rückrunde der Saison 2017/18. Dabei kommt es gleich zu einem Knüller. In Osterburg gibt es am Sonnabend das Kreisderby gegen Seehausen.

Hinspiel endet Unentschieden

Im Hinspiel im September des vergangenen Jahres gab es zwischen den beiden Männerteams ein 24:24-Unentschieden. Das wurde in der Seehäuser Wischelandhalle ausgetragen, wo die gastgebende SG im Saisonverlauf ansonsten fast immer die Nase vorn hatte.

Im Rückspiel sind die Osterburger jedoch auf Grund ihrer Heimstärke zu favorisieren. Zudem sind sie mit 21:5 Punkten aktueller Tabellenführer. Seehausens Mannschaft ist derzeit Rangsiebenter (14:14 Punkte). Beide Trainer gehen das Derby natürlich vorsichtig an, sprachen unisono von 50:50 Prozent Gewinnchancen.

Niederlage in Glinde aus den Köpfen

Gastgeber-Coach Uwe Knust sagte darüber hinaus: „Ich denke, die Niederlage gegen Glinde ist aus den Köpfen. Aller Voraussicht nach werden wir in voller Besetzung auflaufen. Entscheidend ist die Tagesform.“

Sein Seehäuser Pendant Frank Leo schätzt ein: „Dass man in Osterburg punkten kann, hat zuletzt Glinde bewiesen. Äußerst wichtig für uns ist, dass wir das Tempospiel der HSG unterbinden. Wenn die Osterburger nämlich erst einmal einen Lauf haben, dann wird es ganz schwer dranzubleiben.“

Interessant für den Gastgeber ist der Ausgang der Partie TuS Magdeburg-Neustadt gegen Glinde, denn da treffen an der Tabellenzweite und -dritte direkt aufeinander.

Das mit Spannung erwartete Derby steigt ab 18 Uhr in der Osterburger Sekundarschulhalle.

HV Lok Stendal spielt am Sonntag

Stendals Mannschaft hat in diesem Jahr bereits ein Punktspiel bestritten, und zwar daheim gegen Post Magdeburg II (28:28). Am Sonntag ab 15 Uhr gibt es für die Kreisstädter erneut ein Heimmatch.

Diesmal ist eine Mannschaft aus der Spitzengruppe des Klassements zu Gast in der Sporthalle Schillerstraße. Der HSV Haldensleben (17:9 Punkte) ist aktueller Tabellenvierter und hat das Hinspiel gegen die Altmärker mit 34:30 gewonnen. Weil der HV Lok Stendal aber in diesem Jahr schon ein Spiel ausgetragen hat, könnte das ein Vorteil sein.

Außerdem steht der etatmäßige Kreismittespieler Tom Schumann nach Skilager-Teilnahme wieder zur Verfügung.