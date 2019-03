Einen am Ende deutlichen Sieg hat die HSG Osterburg I in der 2. Handball-Nordliga der Frauen gegen den Güsener HC eingefahren.

Osterburg l In der 2. Handball-Nordliga hat die gastgebende Frauenmannschaft der HSG Osterburg I ihr Heimspiel gegen das Team des Tabellennachbarn Güsener HC am Ende deutlich mit 37:24 (19:13) gewonnen.

Zwei Gesichter der HSG Osterburg

In der Begegnung konnte man die beiden Gesichter der Mannschaft aus der Biesestadt genau beobachten.

Der Gastgeber musste noch in der ersten Spielminute den ersten Gegentreffer entgegen nehmen, startete ansonsten jedoch sehr konzentriert in diese Begegnung. Anika Becker stellte anschließend die eigene 2:1-Führung her.

HSG Osterburg kommt auf touren

Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 begannen die Osterburgerinnen einen Zwischenspurt, der über 7:2 (8. Minute) schließlich bis zum 11:3 (17.) andauerte. Eine zwischenzeitliche Auszeit brachte nichts für das Güsener Team ein.

Nach dem 15:4 jedoch, das Lisa Kiebach für ihr HSG-Team markierte, riss der Spielfaden der Gastgeberinnen förmlich. Kontrahent Güsen, zuvor unsicher agierend, spürte das und machte sich auf, den Rückstand zu verkürzen. Dabei kamen sie bis kurz vor der Halbzeitpause auf 18:13 (Julia Opitz) heran.

Thalassa Lukas warf in der letzten Minute der ersten Spielhälfte zum Halbzeitstand von 19:13 ein.

Bruch im Spiel der Osterburgerinnen

Befragt, warum es diesen Bruch im Spiel seiner Mannschaft gab, antwortete Osterburgs Trainer Danny Lukas: „Das sind Probleme mit der Kondition gewesen. Das zieht bekanntlich Konzentrationsprobleme nach sich.“

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte lief es nicht besser für die Biesestädterinnen. Nach 38 Minuten hieß es in dieser Begegnung 23:17. „Mädels, konzentriert Euch“, rief Torhütern Shauney-Ann Harwart ihren Teamkolleginnen zu. Zusammen mit Keeper-Kollegin Josefin Buchmann, die in der ersten Hälfte den Kasten hütete, bot sie eine gute Leistung.

Kondition fehlt bei Güsen

Danach aber bahnten sich bei den Gästen ebenfalls Konditionsprobleme an. Die Gastgeberinnen konnten ihren Vorsprung zunächst langsam (25:18, 45. Minute), dann jedoch sehr schnell (30:21, 52. Minute)erhöhen.

Im Schlussgang hatten die Gäste den Osterburgerinnen nichts mehr entgegenzusetzen und unterlagen am Ende mit 13 Treffern Differenz.

Zwei Spiele für HSG Osterburg I

Die HSG I hat bis zum Saisonende noch zwei Spiele zu bestreiten, gegen den HV Solpke/Mieste sowie die SG Neuferchau/Kunrau.

HSG Osterburg I: Buchmann, Harwart - Becker 5, T. Lukas 12, Lindecke 2, Kiebach 6, Cejhon 3, A. Lukas 6, Voigt 1, Büscher 2.