Im Waldbad des nordaltmärkischen Städtchens Seehausen ist das traditionelle Beachhandball-Turnier ausgetragen worden.

Seehausen l Im Waldbad in Seehausen hat das 8. Hansebeach der SG Seehausen stattgefunden. Im Gegensatz zu den bisherigen Wettkämpfen waren keine Frauenmannschaften präsent. So standen sich insgesamt acht Männerteams, zunächst in zwei Vorrundengruppen, gegenüber.

Eintracht Gommern Gruppenerster

In der ersten Gruppe setzte sich die Mannschaft von Eintracht Gommern vor dem Seehäuser Team „Torpedo Tannenkrug“ durch. Der Gruppenzweite bestand im Wesentlichen aus erfahrenen Akteuren der 1. SG-Mannschaft (Verbandsliga Nord), unter anderem mit Alexander Söhnel und Benjamin Mittag. Die beiden genannten Teams standen so im Halbfinale.

Aus der anderen Gruppe qualifizierten sich die Mannschaften vom Sieger Beachclub Rostock und Titelverteidiger HBC Seehausen (jüngere Spieler der 1. Mannschaft wie Christoph Nöring, Gunnar Menofs, Christoph Wagener) ebenfalls für das Semifinale.

Seehäuser Teams gewinnen

In den beiden Halbfinal-Begegnungen setzten sich beide Vertretungen des Gastgebers durch. „Torpedo Tannenkrug“ siegte gegen Beachclub Rostock nach Penaltywerfen. Dagegen landete HBC Seehausen einen Zweisatzsieg gegen die Mannschaft von Eintracht Gommern.

Im Spiel um den dritten Turnierplatz gab es einen Erfolg der Männer aus dem hohen Norden gegen das Team von Eintracht Gommern. Im Endspiel mit zwei Seehäuser Teams stürzte „Torpedo Tannenkrug“ Titelverteidiger HBC. Beide Mannschaften gewannen zunächst je einen Satz. Ein Penaltywerfen war demzufolge nötig, um den Turniersieger zu krönen. Diesmal waren es die Torpedos, die den Titelverteidiger vom Thron stießen.

Beach-Kickers werden Sechster

Hinter den genannten vier Halbfinalisten platzierten sich die „Avengers“, eine Truppe, die vor allem aus Osterburger Aktiven (unter anderem Sebastian Papendiek, Dennis Hahne, Niklas Reichert) bestand. Sechster wurden die „Beach-Kickers“ (Fußballer) aus Seehausen vor der Vertretung der 2. SG-Handballmannschaft. Auf dem achten Turnierrang landete Uni/HSG Rostock.

„Das Turnier dauerte von 10 bis 18 Uhr und bereitete allen viel Spaß. Erfreulich, dass es keine Verletzungen gab. Anschließend ging es zum gemütlichen Teil über“, so Handball-Abteilungsleiter Frank Leo.

SG Seehausen an der Ostsee aktiv

Demnächst beteiligen sich Seehausens Männer an weiteren Beach-Turnieren, so in Travemünde und Warnemünde, jeweils an der Ostsee, sowie an einem Qualifikations-Turnier in Hannover-Herrenhausen. Dabei geht es um das Erreichen der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft in der Hauptstadt Berlin.