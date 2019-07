Liesten konnte nur selten die Bismarker Abwehr knacken. Carlo Rämke (von links) musste René Mangrapp in dieser Szene passieren lassen. Doch Artem Sikulskyi stellt sich sofort in den Weg. Foto: Marco Heide

Der SV Liesten hat sich am Sonnabend einem echten Härtetest gestellt. Gegen Landesligist Bismark gab es am Ende eine 0:4-Niederlage.

Liesten l Eine am Ende deutliche 0:4 (0:1)-Niederlage kassierte Landesklassist SV Liesten gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark aus der Landesliga Nord. Steffen Rogge hatte bereits in der vierten Spielminute die Möglichkeit, die Führung für Bismark zu erzielen. Seine Direktabnahme aus zentraler Position im Strafraum nach Hereingabe Philipp Gremplers landete am Außenpfosten.

Die Liestener ließen sich aber nicht von der Großchance einschüchtern und hielten gut mit. Beide Teams waren darauf bedacht, dem Gegner eine stabile Abwehr entgegenzustellen und unnötige Fehler im Spielaufbau zu vermeiden. Deshalb waren Torszenen Mangelware.

Nach 19 Minuten hatte Henning Schröder die erste Liestener Abschlussmöglichkeit. Er ließ in halblinker Position einen Verteidiger schön aussteigen, scheiterte aber mit seinem strammen Schuss auf das Bismarker Tor. Da ansonsten aus dem Spiel heraus in der ersten Hälfte nicht viel Torgefahr entstand, benötigten die Bismarker einen Freistoß für die Führung. Aus halblinker Position brachte Philipp Grempler aus etwa 20 Metern den Ball platziert in der rechten Ecke unter. Liestens Torwart Jonathan Gehrke war chancenlos.

Liesten schrammt am Ausgleich vorbei

Nach dem Wiederanpfiff machte Liesten ordentlich Druck, attackierte früh und versuchte mit aller Kraft die stabile Bismarker Abwehr zu knacken. Henning Schröder hämmerte aus etwa zehn Metern den Ball aus halbrechter Position gegen den linken Pfosten (55.). Der Aluminium-Treffer war offenbar der Startschuss für die Bismarker Offensive.

Nur fünf Minuten nach der Liestener Großchance verwandelte Carlo Rämke sicher einen Handelfmeter. Und der Bismarker band mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 in der 64. Spielminute den Sack zu. Philipp Grempler setzte einen flachen Schuss aus der Distanz an den Pfosten. Rämke kam am schnellsten an den Abpraller und schob problemlos ein.

Ein weiterer Bismark-Treffer gab der Schiedsrichter wegen Abseits nicht (67.). Der eingewechselte Martin Böhm gab direkt im Anschluss mit einem Seitfallzieher ein Liestener Lebenszeichen ab. Der Schuss, der schwer zu nehmen war, ging über das Tor. Den vierten Bismarker Treffer erzielte Steffen Rogge, der allein auf den Kasten zulief, Jonathan Gehrke ausspielte und einschob.

Trotz der drei Gegentreffer in nicht einmal 15 Minuten gab sich Liesten nicht auf. Doch ein Tor, welches der SVL auf jeden Fall verdient hätte, wollte nicht mehr gelingen. In der Nachspielzeit war Martin Böhm ganz dicht am Erfolg dran, traf aber nur den Pfosten.

„Wir haben zu wenig geschossen. Im Vergleich zu den vorangegangen Testspielen haben wir uns verbessert“, schätzt Liestens Co-Trainer Christian Walter ein.

„Wir hatten uns vorgenommen, in der Abwehr deutlich stabiler zu stehen und mehr miteinander zu sprechen. Unser Spiel war disziplinierter und wir haben deutlich besser die Positionen gehalten“, schätzte Bismarks Verteidiger Sebastian Neumann im Vergleich zu früheren Testspielen ein. „In der ersten Halbzeit hat es noch am Umschaltspiel gehapert. In der zweiten Halbzeit war das besser. Es ging nach dem Ballgewinn in der eigenen Hälfte besser nach vorne. Das war von hinten schön mit anzusehen“, lobte der Verteidiger.

SV Liesten: Jonathan Gehrke, Oskar Czaplinski, Maksymilian Czaplinski, Steffen Mangrapp, Lucas Bresch, René Mangrapp, Marcin Maciej Galkowski, Stephan Benecke, Henning Schröder, Jan Steckmann (22. Steven Beck), Paul Langer (38. Martin Böhm)

Schwarz-Weiß Bismark: Niklas Kannenberg, Sebastian Neumann, Artem Sikulskyi, Sebastian Fricke, Max Voigt, Timon Motejat (77. Kai-Wilhelm Franke), Alexander Mayer, Carlo Rämke, Max Döllnitz, Steffen Rogge, Philipp Grempler, Lars Kujawski

Zuschauer: 56

Tore: 0:1 Philipp Grempler (40.), 0:2, 0:3 Carlo Rämke (60. HE, 64.), 0:4 Steffen Rogge (74.)