Die Laufgruppe des SV Eintracht Salzwedel nahm im Rahmen der Aktion „Volksstimme bewegt Sachsen-Anhalt“ teil.

Salzwedel l Insgesamt zwölf Sportler absolvierten ihre Strecken und kamen am Freitagabend gemeinsam ins Ziel. Am Freitag, 3. Juli, ging es vom Werner-Seelenbinder-Stadion auf die Strecke. Diese verlief über die Stationen Park des Friedens, Märchenpark, Steinitz, Böddenstedt, Park des Friedens zurück zum Stadion. Bei Kilometer sechs wartete ein Getränkestand auf die Sportler/innen.

Training hält in Corona-Zeiten fit

Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Mitglieder der Lauf- und Wandergruppe des SV Eintracht Salzwedel weiter fit gehalten. Erst wurde individuell weitertrainiert, dann später wieder in Kleingruppen.

Wie in allen anderen Sportarten bereitet ebenso das Wandern, Walken und Joggen in der Gemeinschaft am meisten Freude. Auch der Wettstreit mit anderen Sportlerinnen kann zur Zeit nur aus der Ferne stattfinden. So beteiligten sich bereits sieben Sportfreunde als einige der ersten an der Volksstimme-Aktion zum runden Geburtstag.

Bilder Die Mitglieder der Lauf- und Wandergruppe des SV Eintracht Salzwedel 09 hatten am Freitag bei der gemeinsamen Aktivität viel Spaß. Alle kamen gesund und...



Petra Kremer und Günter Brennenstuhl wanderten die fünf Kilometer und ließen sich auch vom Regen nicht abhalten. Foto: Marco Heide/Mirko Rieck



Janette Jahr war nach ihrem Fünf-Kilometer-Lauf plitschnass aber überglücklich. Foto: Marco Heide/Mirko Rieck



Erfolgreich absolvierten Mehdi Mohammadi, Detlef Jandt, Reinhard Fütterer und Janette Jahr ihren Fünf-Kilometer-Lauf. Foto: Marco Heide/Mirko Rieck



Nach der Anmeldung für eine Strecke liefen oder wanderten sie auf ihrer „Hausstrecke“, ließen die Stoppuhr mitlaufen und luden die Resultate gemeinsam mit Fotos hoch. Für die fünf Kilometer fiel die Wahl auf den einzigen Regen-Tag der letzten Wochen. Während die selbst ausgedruckten Startnummern dem Regen zum Opfer fielen, ließen sich Detlef Jandt, Reinhard Fütterer und Mehdi Mohammadi nicht von dem Vorhaben abbringen und erreichten eine Zielzeit von 30:52 Minuten.

Als Team erfolgreich

Janette Jahr ließ es etwas schneller angehen und erzielte auf der selben Strecke eine Zeit von 28:06 Minuten. Petra Kremer und Günter Brennenstuhl wanderten die fünf Kilometer in nur wenig mehr als einer drei Viertel Stunde.

Rayk Lemke legte schon mal auf der 13-Kilometer-Strecke vor. Auf Radwegen rund um Brietz benötigte er nur 1:05:21 Stunden. Am Freitag, 3. Juli, legten dann die anderen nach und absolvierten gemeinsam die zehnmal 13-Kilometer-Staffel. Damit waren die Eintracht-Läuferinnen und -Läufer die erste Staffel in der Altmark im Rahmen dieser Volksstimme-Aktion. „Zehn Aktive für diese Strecke zusammenzubekommen, ist eine echte Herausforderung. Um so mehr hoffen die Altmärker auf Nachahmer aus den Sportgruppen, die man zur Zeit nicht direkt im Wettkampf treffen kann“, so freute sich Mirko Rieck von der Lauf- und Wandergruppe des SVE.

Wer Interesse am Laufen hat, trifft die Gruppe des SV Eintracht jeden Sonntag um 10 Uhr an der Comenius-Schule in Salzwedel. Egal ob Walker oder Ausdauerläufer – für jeden gibt es einen passenden Partner, mit dem es dann auf die Strecke geht.