Die Basketballer des VfL Kalbe/Milde besuchten in Weißenfels ein Bundesligaspiel.

Kalbe/Milde l Am Sonnabend waren einige Basketballer des VfL Kalbe/Milde zum Bundesligaspiel in Weißenfels und haben dabei vor allem den Ex-Kalbenser Ferenc Gille im Visier gehabt. Ausgangspunkt war eine „Dankeschön-Aktion“ des BVSA an seine aktiven Schiedsrichter, welche jeweils zwei Freikarten erhielten.

Der Mitteldeutsche Basketball Club (MBC) hat im Rückrundenauftakt der easyCredit Bundesliga eine Heimniederlage verkraften müssen.

Gespräch mit Gille

In der Stadthalle Weißenfels unterlagen die Wölfe mit 81:94-Zählern gegen ratiopharm Ulm. In einer bis zur Halbzeit ausgeglichenen Partie, konnten sich die Weißenfelser am Ende nicht durchsetzen. „Ferenc Gille nahm sich nach dem Spiel Zeit, so dass wir mit ihm ins Gespräch kamen“, so VfL-Reiseleiter Thomas von Glahn.