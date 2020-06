Mittlerweile ist bei zahlreichen Verbänden die Saison 2019/2020 beendet, abgebrochen, verschoben oder auch abgehakt.

Salzwedel l So auch beim Basketballverband Sachsen-Anhalt. Die Basketballer reagierten sehr frühzeitig mit einem Saisonabbruch und planen mittlerweile bereits die neue Spielzeit, wann immer die auch beginnen kann und wird.Der BVSA hat die Spielplanentwürfe für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Die Zusammenstellung der Ligen und die Terminideen folgen den gemeinsam mit den Vereinen erarbeiteten Festlegungen.

„Die Spielzeit 2020/21 wird für den gesamten Sport eine Herausforderung“, sagt Carsten Straube, BVSA-Vorstand für Sportorganisation, „im Moment ist noch nicht abzusehen, ob und wenn ja wann wieder gespielt werden kann.“ Aus diesem Grund hat sich die Sportkommission des BVSA gemeinsam mit dem Vorstand und den Vereinen auf vier Leitlinien geeinigt, wie die kommende Spielzeit trotz aller Unsicherheit bestmöglich geplant und vorbereitet werden kann - unabhängig von Corona-bedingten Entwicklungen.

1. Maximale Spielanzahl

Im Idealfall sollen allen Mannschaften zwischen 12 und 15 Saisonspielen ermöglicht werden. Daran orientiert sich die gesamte Planung.

2. Verkleinerte Ligen

Wo es möglich war, sind Ligen auf vier bis sechs Teams verkleinert worden, um regional enger gefasste Spielklassen mit kurzen Wegen und minimierter Ansteckungsgeografie zu schaffen. Damit einhergehend ist eine Anpassung des Spielsystems (einfache Runde, doppelte Runde, dreifache Runde, vierfache Runde ) im Hinblick auf die angestrebte Spielanzahl.

3. Klares Zeitfenster

Die Vereine haben festgelegt, insofern ein Wettkampfbetrieb möglich ist, diesen frühestens Ende September, Anfang Oktober zu beginnen und spätestens am 30. April zu beenden. Ausgenommen davon sind die Landesverbands-übergreifenden Spielbetriebe in den drei Mitteldeutschen Ligen (mu12, mU14, wU16).

4. Flexible Spielplanhandhabung

Durch die ersten drei Maßnahmen ergeben sich drei Handlungsoptionen für die Handhabung des Spielplans:

Kann die gesamte Saison über wie geplant gespielt werden, bietet der BVSA allen Mannschaften nach der langen Pause viele Spiele an.

Kann die Saison erst später beginnen, muss unterbrochen oder abgebrochen werden, werden Halbserien, Drittelserien oder Viertelserien komplett gestrichen, aber der restliche Spielplan bleibt intakt, die Mannschaften erhalten trotzdem Spiele gegen jeden Gegner.

Dadurch sind keine aufwändigen Hallenumplanungen notwendig, Saison ist durchgeplant.

„Ich glaube, dass wir eine gute Lösung gefunden haben“, sagt Carsten Straube, den vor allem freut, dass der BVSA trotz der schwierigen vergangenen Monate ein Rekordmeldeergebnis bekanntgeben kann:

Rekord-Meldeergebnis für die neue Saison

Insgesamt wollen im Spieljahr 2020/21 51 Herren-, sieben Damen- und 110 Jugendmannschaften in Sachsen-Anhalt an den Start gehen.

„Besonders schön finde ich es, dass durch die verstärkten Bemühungen unseres neu eingestellten Koordinators für Verbands- und Vereinsentwicklung Daniel Lindner neue Standorte entstanden sind, so dass wir zum Beispiel nach vielen Jahren endlich wieder eine Männer-Bezirksliga im Harz ins Leben rufen konnten“, sagt Carsten Straube.

Damit existieren bei den Männern unter der Oberliga und Landesliga (jeweils acht Teams) nun wieder vier Bezirksligen (Süd, Nordwest, Anhalt, Harz).

In den kommenden Wochen haben die Vereine nun bis zum 15. Juli 2020 Zeit, um die konkreten Spieltermine im System „TeamSL“ zu melden.

„Die Ligen sind alle zur Bearbeitung freigeschaltet“, sagt Carsten Straube, „noch kann keiner sagen, wann wir endlich wieder Basketball spielen können. Aber wenn es soweit ist, fühlen wir uns bereit.“

Landesverbandstag am 04. Juli

Der Vorstand des Basketball-Verbandes Sachsen-Anhalt lädt zudem auch satzungsgemäß und fristgerecht alle Mitgliedsvereine zum XXV. Landesverbandstag und XXII. Jugendtag am 4. Juli 2020 nach Wolmirstedt ein.

Der XXV. Landesverbands- und der XXII. Jugendtag des BVSA finden am Samstag, den 4. Juli 2020 in der Aula des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums (Anschrift: Schwimmbadstraße 1, 39326 Wolmirstedt) statt. Der Jugendtag ist von 10 Uhr bis 12:30 Uhr angesetzt. Von 12 bis 13 Uhr wird eine Mittagspause eingelegt. Der Landesverbandstag beginnt um 13 Uhr. Das Ende ist für spätestens 16 Uhr angesetzt. Die Spielplanungsrunde ist bereits abgeschlossen.

Die förmliche Einladung inklusive einer vorläufigen Tagesordnung, der Stimmrechte sowie alle fristgerecht eingegangenen Anträge zum diesjährigen Landesverbands- und Jugendtag sind neben dieser Veröffentlichung dem Berichtsheft zu entnehmen .

Der BVSA weist, wie bereits in der Einberufung geschehen, nochmal daraufhin, dass eine Stimmrechtsübertragung nicht möglich sein wird. „Wir bitten, dies zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass am gesamten Jugend- beziehungsweise Landesverbandstag teilgenommen werden kann. Wir werden unserseits die wichtigsten Themen mit an den Anfang stellen, um so zu gewährleisten, dass trotz persönlicher unaufschiebbarer Termine mit diskutiert und abgestimmt werden kann“, so BVSA-Chef Thomas Schaarschmidt.

Das Berichtsheft ist als PDF-Dokument auf der Internetpräsenz (www.bvsa.de) hinterlegt. Es wird dann ebenfalls per E-Mail allen Vereinen, die dem BVSA angehören, an die offizielle Vereinsmailadresse zugestellt.