Das neu formierte Team der SG Pretzier/Gardelegen/Chüden tritt künftig in der Verbandsliga an und wird von Lars Neumann trainiert. Foto: Fußballverbands Sachsen-Anhalt

Der 2. FSA Beachsoccer-Cup der Frauen fand am Barleber See bei Magdeburg statt.

Pretzier/Gardelegen/Chüden l Neben dem SV Medizin Uchtspringe, dem FC RSK Freyburg, dem Magdeburger FFC, der SG Union Sandersdorf und dem SSV Besiegdas 03 Magdeburg, nahm auch ein westaltmärkischer Vertreter an diesem Turnier teil. Die neuformierte SG Pretzier/Gardelegen/Chüden, die künftig in der Verbandsliga an den Start gehen wird und von Lars Neumann sowie Daniel Burkardt trainiert wird, schaffte es schlussendlich auf einem starken zweiten Platz.

Bei schönem Wetter und hohen Temperaturen setzte sich schließlich der SSV Besiegdas 03 Magdeburg als Erster durch und sicherte sich den Pokal.

Erfolg zum Auftakt

Die SG Pretzier/Gardelegen/Chüden erwischte einen Start nach Maß. Nach dem 2:0-Auftaktsieg über den Magdeburger FFC, folgte anschließend ein 3:1-Erfolg über die SG Union Sandersdorf. In der dritten Partie gab es dann den ersten kleineren Dämpfer. Gegen den FC RSK Freyburg, der bis dahin seine ersten beiden Spiele jeweils mit 0:3 verlor, mussten die Schützlinge von Lars Neumann eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Diese Niederlage schien die neuformierte Spielgemeinschaft aber noch einmal anzutreiben.

Bilder Insgesamt starteten sechs Teams bei dem Turnier am Barleber See. Aus der Altmark waren die SG Pretzier/Gardelegen/Chüden und der SV Medizin Uchtspringe dabei....



Remis gegen Uchtspringe reicht nicht

In der vierten Partie ging es dann gegen den späteren Turniersieger - SSV Besiegdas Magdeburg. Der SSV stand zu diesem Zeitpunkt bereits bei neun Punkten und musste auch noch keinen Gegentreffer hinnehmen. Das sollte sich nun aber ändern. Die Westaltmärkerinnen zeigten eine starke Leistung und gewannen mit 1:0. So ging es in der letzten Partie gegen Medizin Uchtspringe um den Turniersieg.

Die SG hatte den Nachteil, dass sie den schwereren Gegner zum Abschluss hatte und dass sie mit dem schlechteren Torverhältnis vor den Magdeburgerinnen spielten. Weil die SG Pretzier/Gardelegen/Chüden am Ende nicht über 1:1-Remis gegen Uchtspringe hinaus kam, war klar, dass dem SSV - aufgrund der besseren Tordifferenz - bereits ein Unentschieden zum Turniersieg reichen würde. Schließlich feierte der SSV Besiegdas Magdeburg einen 5:1-Kantersieg über den Magdeburger FFC und sicherte sich so verdientermaßen den Titel. Der zweite altmärkische Vertreter aus Uchtspringe sammelte nur fünf Punkte und fand sich damit hinter Freyburg und Sandersdorf auf dem fünften Platz wieder.

Tabelle

1. SSV Besiegdas Magdeburg 12:2 / 12

2. SG Pretzier/Gardelegen/Chüden 8:4 / 10

3. FC RSK Freyburg 8:12 / 7

4. SG Union Sandersdorf 7:10 / 6

5. SV Medizin Uchtspringe 4:3 / 5

6. Magdeburger FFC 3:12 / 2