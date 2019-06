Die Kuhfelder Sportler/innen nahmen erfolgreich an den Turnieren in Leipzig und Chemnitz teil. Foto: Peter Gütschow

Sechs Kuhfelder Bogensportler reisten zur 25. Auflage des Leipziger Freiluftturnier.

Kuhfelde l Die Ergebnisse sind auch Qualifikationszahlen für die Deutschen Meisterschaften des DBSV.

Liezl Röhrs schoss ihr erstes Freiluftturnier mit dem neuen Compoundbogen. Sie wuchs an diesem Tag über sich hinaus. Der Lohn waren drei neue Landesrekorde und viele „Goldene Treffer“. Sie verbesserte die Ringzahlen auf den 30 und 20 Meter-Distanzen, sowie eine besondere Ring-Zahl mit 666 Zählern in der Gesamtwertung. Liezl freute sich über den 1. Platz in der U12-Wertung und über den 600er Stern.

Rohde gewinnt vor Kluge

In der männlichen Wertung gab es ein Vereinswettkampf. Bis zur Hälfte lag Arne Kluge noch auf dem ersten Platz. Dann fand Max Rohde zu seiner gewohnten Form. Am Ende verwies er mit 637 Ringen Arne Kluge auf den zweiten Rang. Arne kam auf 630 Ringe.

Tom-Simon Bäthge absolvierte sein erstes Turnier über vier Entfernungen. Mit 1129 Ringen belegte er in der Klasse U14-Compound den dritten Platz. Er freute sich ebenfalls über den 1125er Stern.

Tepelmann schießt sich zu Gold

Friedrich Tepelmann schoss in der U12 Jagdbogen-Klasse gute 528 Ringe. Er schaffte seine persönliche Bestmarke, den 500er Stern und die Goldmedaille. In der Damen Jagdbogenklasse stellte Christina Kassuhn auf die 50 Meter-Entfernung den Deutschen Rekord ein und schoss die gleiche Rekord-Marke von 281 Ringen. Sie freute sich über den neuen Landesrekord.

Mit der Gesamtringzahl von 1081 Ringen trägt sie sich ebenfalls in die Landesrekordliste ein. Am Ende gab es nicht nur die Goldmedaille, sondern ein Preisgeld von 15 Euro für den zweiten Platz aller Teilnehmer des Turniers mit den „Bögen ohne Visier“.

Jörg Simke reiste etwas weiter. Er nahm als einziger Kuhfelder Bogensportler am Chemnitzer WA-Turnier teil. Auch er musste bei diesem Rekord- und Qualifikationsturnier gleich 144 Pfeile auf vier Entfernungen schießen. In der Ü55-Jagdbogenklasse kam er auf starke 1016 Ringe. Mit dieser Ring-Zahl gewann er die Goldmedaille und stellte fünf neue Landesrekorde auf. Auf die 50-/40-/30- und 20 Meter-Entfernungen, sowie in der Gesamtwertung verbesserte er die Rekorde.