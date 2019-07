Kürzlich richtete der BSC Dessau die Freiluft-Landesmeisterschaften Bögen ohne Visier des BSSA aus.

Kuhfelde l Auch das letzte Turnier der Kuhfelder Bogensportler vor den Ferien war eine Hitzeschlacht.

Es waren alle sehr tapfer und hielten bis zum Schluss durch. Die vielen Medaillen sprechen für sich. Die zwölf Kuhfelder gewannen in den Einzelwertungen siebenmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze, sowie den Mannschafts-Meistertitel.

KSV feiert Dreifacherfolg

Vier Kuhfelder Nachwuchsschützen gingen in der U12 an den Start. Die Kuhfelder feierten einen Dreifacherfolg. Max Rohde gewann in diesem Jahr seinen zweiten Freiluft-Landesmeistertitel. Dieses Mal siegte er nicht mit dem gewohnten Compoundbogen, sondern mit dem Jagdbogen. Er erzielte gute 502 Ringe. Am Ende freute er sich über den Titel und den 500er Stern.

Friedrich Tepelmann wurde mit 452 Ringen Vizemeister. Auch Arne Kluge schießt sonst den Compoundbogen. Er gewann mit 399 Ringen die Bronzemedaille. Finn Jochum kam in dieser Altersklasse mit 263 Ringen auf den sechsten Rang.

Joana-Marie Panhey schoss in der Altersklasse 480 Ringe. Sie wurde mit dieser Ringzahl Landesmeisterin und freute sich über die Goldmedaille.

Michaelis wird Landesmeister

In der AK U14 gab es für die Kuhfelder einen Doppelerfolg. Marlon Michaelis musste zum ersten Mal auf die vier Entfernungen der WA-Runde schießen. Seine Konzentrationsstärke an diesem Tag zahlte sich am Ende aus. Er kam knapp an die 1000 Ringe-Marke heran. Mit 966 Ringen wurde er Landesmeister und bekam den 900er Stern. Für den Neuling Johann Moesenthin war es das erste Turnier. Er schoss ebenfalls auf alle vier Entfernungen mit beachtlichen 855 Ringen. Der Lohn war der Vizemeister-Titel und der 825er Stern.

In der Damenklasse bot Christina Kassuhn wieder eine konstante Leistung. Sie kam wieder über die 1000 Ringe. Mit 1037 Ringen wurde sie ebenfalls Landesmeisterin.

Anatol-Renè Dachwitz schoss bei diesen Landesmeisterschaften in der Ü45 seine ersten 144 Wertungspfeile. Er wurde mit 854 Ringen Zweiter und erhielt ebenfalls den 825er Stern. Der zehnte Kuhfelder Jagdbogensportler Jörg Simke wurde in der AK ü55 Landesmeister. Er kam auf 991 Ringe.

In der Compound-Blankbogenklasse Ü65 erhielt Michael Sender-Thoms die Goldmedaille für den Landesmeistertitel. Er erzielte 898 Ringe.

KSV in der Mannschaftswertung vorne

In der Mannschaftswertung gewannen Christina Kassuhn, Mio Thoms und Jörg Simke mit 3115 Ringen vor BSC Wolfen I mit 2675 Ringen und BSC Wolfen II mit 2623 Ringen die Goldmedaille.

„Das war für die Kuhfelder Bogensportler noch einmal ein schöner und erfolgreicher Abschluss vor den Ferien. Nun gehen wir erst einmal in unsere verdiente Sommerpause, bevor das Sondertraining für die DM-Teilnehmer beginnt.“ so Abteilungsleiterin Christina Kassuhn.