Danny Schulz möchte auf Nummer sicher gehen, bevor er sich beim TSV 1919 Kusey in den Ruhestand verabschiedet.

Kusey l Erst soll ein geeigneter Nachfolger für den mittlerweile 34-jährigen Kapitän des Fußball-Kreisoberligisten gefunden werden. Bis es soweit ist, würde Schulz mit seinen Kollegen gern noch einmal Kreismeister werden. Die Chancen für die Elf von Trainer Klaus Steckhan stehen in der laufenden Saison nicht schlecht.

Meisterschaftskampf mit dem TSV Kusey

Zwar musste der TSV aus Kusey die Tabellenführung in der höchsten Spielklasse im Altmarkkreis Salzwedel kürzlich wieder an den SSV 80 Gardelegen II abtreten, doch dass die Elf von Trainer Klaus Steckhan überhaupt so weit oben mitspielt, ist auch ein großer Verdienst von Danny Schulz. Der Routinier auf der „Sechs“ ist nicht nur ein toller Techniker, sondern auch ein Kämpfer und ein echter Anführer. „Ich versuche selbst beim Training immer voranzugehen“, verrät der ehrgeizige Routinier, der seine Mannschaft trotz seines mittlerweile gehobenen Alters nur ungern im Stich lassen und daher sicher noch das eine oder andere Jahr dranhängen möchte.

Fast seine komplette Jugend verbrachte Schulz in der Nähe von Brandenburg, wo er auch geboren wurde. 1995 zog er samt Familie nach Kusey. Nach dem Wohnortwechsel startete Danny auch seine sportliche Laufbahn. Nachdem Trainer Bodo Schulz einen Aufruf startete, schloss sich Danny Schulz der damaligen Kuseyer D-Jugend an. Zuvor war er in Brandenburg nur in der Freizeit aktiv, Vereine in der unmittelbaren Nähe gab es nicht. „Ich hatte zudem das Problem, dass mich niemand fahren konnte“, so der heute 34-Jährige, der sich somit nur im Schulsport austoben durfte.

Stammgröße beim TSV

Direkt nach seinem Einstieg beim TSV erarbeitete sich Danny das Vertrauen seines Trainers und war als Rechtsverteidiger eine feste Größe im Team. Er überzeugte mit Zweikampfstärke und gutem Stellungsspiel. Zudem war Schulz von der familiären Atmosphäre im Verein von Beginn an fasziniert. „Ich habe es schon immer geliebt, unter Leuten zu sein und mit ihnen über Fußball zu diskutieren“, verrät der Wahl-Westaltmärker. Altersbedingt musste Danny Schulz zwischenzeitlich immer wieder ein Jahr aussetzen. Doch auch diese Tatsache raubte ihm nicht den Spaß am Fußball.

Dinge immer gern spielerisch gelöst

Im B-Jugend-Alter hatte Schulz in Kusey keine Spielmöglichkeit mehr und schloss sich daher dem SV Eintracht Immekath an. Dort lernte er unter anderem Sven Meyer und Florian Bratz kennen, mit denen er noch heute beim TSV zusammenspielt und sich nahezu blind versteht. Die Immekather Mannschaft von Coach André Elsner brauchte allerdings eine Weile, um sich zu finden. So waren Erfolgserlebnisse doch eher rar gesät. Danny war bei der Eintracht als Außenverteidiger weiterhin für das Verhindern von gegnerischen Toren zuständig.

Wechsel nach Jahrstedt

Das änderte sich dann aber in der A-Jugend. In dieser Altersklasse wechselte der Anhänger von Borussia Dortmund durch Mirko Hanner, damals Herrenspieler bei diesem Verein, zum TSV Adler Jahrstedt. Hanner, seinerzeit der Freund von Schulz’ Schwester, übernahm zugleich auch den Fahrdienst. Mit den Adlern schaffte Danny unter der Leitung von Uwe Bartels („Ein harter, aber fairer Trainer“) als linker Mittelfeldspieler den Kreismeistertitel sowie auch den Kreispokalsieg. „Ich habe die Dinge schon immer gern spielerisch gelöst und hatte damals mit Daniel Jahn einen starken Mann vor mir, den ich immer wieder gut in Szene setzen konnte“, erinnert sich der 34-Jährige gern an diese erfolgreiche Zeit zurück.

Ab dem Übergang in den Herrenbereich konnte Danny Schulz dann (endlich) wieder in Kusey dem runden Leder nachjagen. Gemeinsam mit Hanner schloss er sich 2002 den damals von Eberhard Boxhammer trainierten TSV-Männern an. Diese spielten nach zwei Aufstiegen in Folge in der Kreisliga und konnten sich dort viele Jahre halten. Als linker Läufer im Mittelfeld eroberte sich Danny auch dort einen Stammplatz. Aus privaten Gründen kehrte Schulz Kusey allerdings für eine Saison den Rücken.

Sehnsucht nach dem Zusammenhalt

Im Spieljahr 2006/2007 ging er für den PSV Hannover auf Punktejagd, machte aber schnell den Unterschied zu seiner TSV-Zeit aus. „In der Stadt ist der Zusammenhalt einfach nicht so gut wie auf dem Dorf. Ich habe meine Freunde in Kusey einfach vermisst und wollte daher pendeln“, erklärt der 34-Jährige, der sich fortan wieder beim TSV 1919 Kusey anmeldete und zu den Partien immer wieder aus Niedersachsens Landeshauptstadt anreiste.

Schwimmen auf einer Euphoriewelle

Seit 2010 wohnt der gebürtige Brandenburger allerdings wieder in der Westaltmark. Mittlerweile ist er in Klötze heimisch. In seiner Abwesenheit stiegen die Kuseyer übrigens in die damalige 1. Kreisklasse (heute: Kreisliga) ab und schafften erst 2014 unter der Regie von Klaus Steckhan die Rückkehr in die Kreisoberliga. In dieser haben sich die Blau-Weißen mittlerweile fest etabliert und sogar zu einer Spitzenmannschaft gemausert.

Kampf um die Meisterschaft

In der laufenden Spielzeit spielen sie sogar um die Kreismeisterschaft mit. „Wir schwimmen auf einer Euphoriewelle. Wir kennen uns ja schon ewig und haben zudem richtig gute Neuzugänge dazubekommen“, so der 34-Jährige. Speziell die routinierte Achse im Zentrum mit Sven Meyer, Marco Grigat und Danny Schulz, mit denen er auch außerhalb des Platzes viele organisatorische Dinge erledigt, ist beim TSV kaum wegzudenken.

„Der Kader ist top, der Zusammenhalt zudem sehr gut“, nennt der Kapitän die wichtigsten Faktoren des Erfolgs. Am Ende einer Saison ist es in Kusey mittlerweile zur Tradition geworden, eine Abschlussfahrt – zuletzt wurde Prag angesteuert – zu veranstalten. Zudem unternehmen die Spieler auch privat viel zusammen, verstehen sich untereinander sehr gut. „Bei den Spielen sind wir fast immer die Letzten und müssen auch häufig das Vereinsheim unseres Gegners abschließen“, verrät Danny Schulz mit einem Grinsen.

Anführer auf dem Platz

Er selbst ist als Spielführer natürlich nicht nur ein Leistungsträger auf dem Platz, sondern auch der verlängerte Arm des Trainers. „Als Kapitän bin ich sehr stolz auf diese Truppe. Mein Ziel ist es, die alten und jungen Spieler immer mehr zusammenzuführen“, so Schulz, der für seine Mitspieler bei Problemen auch immer wieder ein offenes Ohr hat.

Ein Kreismeistertitel verbunden mit dem Aufstieg in die Landesklasse wäre für Danny Schulz die Erfüllung eines großen Traums. „Über den Aufstieg haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich denke aber, dass einige Spieler – übrigens auch ich selbst – gern mal in der Landesklasse spielen würden. Auch auf die Gefahr hin, direkt wieder abzusteigen“, erklärt der Routinier, der parallel auch des Öfteren bei den Altherren der SG Jahrstedt/Immekath/Kusey aushilft und noch immer von einem Hallenkreismeistertitel träumt.

Nachwuchsarbeit muss forciert werden

Für den Verein wünscht sich Danny auf Dauer mehr Nachwuchs: „Wir waren ja noch nie dafür bekannt, auswärtige Spieler zu holen. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft von den Spielern her breit aufgestellt bleiben.“ Aufgrund zweier Kinder sowie des aktuellen Hausbaus bleibt dem 34-Jährigen, der abgesehen von einem Wadenbeinbruch weitestgehend verletzungsfrei durch seine Laufbahn kam, allerdings immer weniger Zeit für sein großes Hobby.

Daher sucht Schulz („Ich bin zwar noch fit, möchte irgendwann aber auch etwas mehr Zeit für meine Familie haben“) bereits nach einem Akteur, der ihn auf Dauer im zentralen defensiven Mittelfeld des TSV beerben könnte. Was der Nachfolger mitbringen muss: Er sollte kopfballstark und technisch versiert sein, auch mal den Mund aufmachen und niemals den Kopf in den Sand stecken. Danny Schulz jedenfalls gibt immer von der ersten bis zur letzten Minute alles, weshalb er für den TSV 1919 Kusey im Kampf um die Kreismeisterschaft auch in seinem Alter noch sehr wichtig ist.