Der VfL Kalbe/Milde wurde Kreispokalsieger des Kreisfachverbandes Fußball Altmark West im Jahr 2010.

Kuhfelde l Im Endspiel bezwangen die Mildestädter den FC Jübar/Bornsen mit 7:5 (2:2/2:2/0:1) nach Elfmeterschießen.

Finale vor 400 Zuschauern

Vor fast 400 Zuschauern boten beide Mannschaften ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war. In der Anfangsphase besaßen zunächst die Kalbenser leichte Vorteile und vergaben durch Daniel Wrobel (3.) die erste gute Möglichkeit. Nach knapp einer Viertelstunde fanden auch die FC-Kicker zu ihrem Spiel und wurden zunehmend stärker.

Nachdem Sören Knoke (12.) und Christopher Job (15.) noch knapp scheiterten, fiel nur zwei Minuten später dann der erste Treffer. Nach einem Freistoß von Steffen Schmidt war Christoph Meyer per Kopf zur Stelle und brachte den FC nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Offenes Spiel nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst das gleiche Bild, denn die Jübarer machten dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Bis zur 60. Minute hätte allein Felix Starck für die Entscheidung sorgen können, doch er vergab drei hundertprozentige Gelegenheiten. Das sollte sich rächen, denn in der 61. Minute bekamen die Mildestädter nach einem Foulspiel an Enrico Lindemann einen Strafstoß zugesprochen. Lindemann trat selbst an und verwandelte sicher - 1:1. Nun war das Spiel wieder offen.

Vom Ausgleich beflügelt, erhöhten die VfL-Kicker den Druck und gingen durch Andreas Haack mit 2:1 in Führung (76.). Diese hielt schließlich bis kurz vor Schluss. In der 85. Minute schloss nämlich Anton Drenkmann einen guten Sololauf zum 2:2 ab und rettete den FC somit in die Verlängerung. In dieser passierte dann nicht mehr viel, so dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen sollte.

Entscheidung im Elfmeterschießen

Die Kalbenser legten vor und die Jübarer mussten nachziehen. Nachdem die ersten drei Schützen beider Teams sicher verwandeleten, trat VfL-Keeper Kim Reitschuk an und gab sich ebenfalls keine Blöße. Anschließend semmelte Steffen Mahlke den Ball an die Latte und brachte den VfL in die Vorhand. Christian Schmidt ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen, verwandelte sicher zum 7:5 und sorgte für ausgelassenen Kalbenser Jubel.

„Obwohl beide Mannschaften spielerisch nicht überzeugt haben, war es dennoch ein spannendes Finale. Von Beginn an war beiden Teams die Nervosität anzumerken. Am Ende haben wir im Elfmeterschießen glücklich gewonnen. Bis fünf Minuten vor Schluss führen wir 2:1. Stellen wir uns etwas cleverer an, dann fällt der Ausgleich nicht und wir hätten den Sieg schon sicher gehabt. In der ersten Halbzeit hatten wir jedoch Glück, dass Jübar kein zweites Tor nachlegt“, sagte Kalbes Trainer Denis Mertens.

„Ich denke, es war ein würdiges Finale, in dem sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber standen. Unser großes Manko war heute eindeutig unsere Chancenverwertung. Nach unserer 1:0-Führung hatten wir genug Möglichkeiten, um das zweite oder sogar dritte Tor nachzulegen. Das machen wir nicht und liegen dann 1:2 hinten. Danach haben wir Moral gezeigt und sind zurück gekommen. Im Elfmeterschießen zählt dann nur noch Glück“, schätzte Jübar/Bornsens-Coach Siegfried Wolter die Partie ein.

Statistik

Torfolge: 1:0 Christoph Meyer (17.), 1:1 Enrico Lindemann (61./Foulelfmeter), 1:2 Andreas Haack (76.), 2:2 Anton Drenkmann (85.).

Elfmeterschießen: 2:3 Enrico Lindemann, 3:3 Dirk Grobauer, 3:4 Eric Thormann, 4:4 Sebastian Seidler, 4:5 Andreas Haack, 5:5 Andy Grobauer, 5:6 Kim Reitschuk, Steffen Mahlke verschießt, 5:7 Christian Schmidt.

Zuschauer: 397.