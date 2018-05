Die Nachwirkungen des langen und kalten Winters machen sich in der Fußball-Kreisoberliga auch über Pfingsten bemerkbar.

Salzwedel l Während am Sonnabend bereits vier Spiele angesetzt sind, finden auch am Montag vier Partien statt. Dabei haben es vor allem der FSV Eiche Mieste, der SSV 80 Gardelegen II, der Kuhfelder SV und der TSV Kusey alles andere als leicht. Diese vier Mannschaften müssen innerhalb kürzester Zeit zwei Duelle absolvieren.

Während am Sonnabend der SSV Gardelegen II die SG Eintracht Mechau erwartet, der Kuhfelder SV zum FSV Eiche Mieste reist und der VfB Klötze den TSV Adler Jahrstedt zum Tanz bittet, will der SV 51 Langenapel ab 15 Uhr mit einem Heimsieg über den TSV Kusey einen weiteren großen Schritt in Richtung Staffelsieg machen. Die ersten drei Spiele werden zeitgleich um 14 Uhr von den jeweiligen Unparteiischen angepfiffen.

Mieste zu Gast in Sanne

Zwei Tage später geht es dann mit vier weiteren Partien weiter, die allesamt um 14 Uhr beginnen. Während der SV Eintracht Vienau den Kuhfelder SV empfängt, gastiert der FSV Eiche Mieste beim SV Rot-Blau Sanne. Außerdem reist der SSV Gardelegen II zum FC Jübar/Bornsen und die Salzwedeler Eintracht-Reserve ist beim TSV Kusey zu Gast.

SSV 80 Gardelegen II - SG Eintracht Mechau

Während der SSV Gardelegen II noch immer dringend Punkte für den Klassenerhalt benötigt, machte die SG Eintracht Mechau diesen in der Vorwoche durch den 4:2-Heimerfolg über den FSV Eiche Mieste perfekt. Aktuell haben die 80er nur vier Zähler Vorsprung der Abstiegszone. Gerade vor heimischer Kulisse muss einfach etwas Zählbares her, um frühzeitig den Sack zu zumachen.

Insgesamt reist die Eintracht als Favorit nach Gardelegen. Zwar holten die Mechauer zuletzt nur sechs Punkte aus fünf Spielen, doch gerade der Sieg über Mieste gab viel Aufwind. Nun will die Hein-Elf natürlich nachlegen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis. Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Verfolgerduell in Mieste

FSV Eiche Mieste - Kuhfelder SV.

Im Verfolgerduell zwischen dem FSV Eiche Mieste und dem Kuhfelder SV sind die Vorzeichen klar. Obwohl die Elf von Danny Kausche in der Vorwoche mit 2:4 in Mechau verlor und folglich einen herben Rückschlag im Meisterrennen hinnahm, spricht die aktuelle Form für die Platzherren. Die Kuhfelder mussten zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen und belegen auch in der Rückrundentabelle nur den zwölften Rang. Man wird das Gefühl nicht los, dass der Aufsteiger endlich auch wie ein Aufsteiger spielt. Mit einer Leistung wie bei der jüngsten 2:3-Heimpleite über Vienau, wird auch beim FSV Eiche Mieste nicht viel zu holen sein. Ein Ergebnis wie im Hinspiel, als sich die Serien-Elf vor heimischer Kulisse deutlich mit 5:1 durchsetzten, wird nicht erwartet. Schiedsrichter: Thorsten Ebeling.

VfB 07 Klötze I - TSV Adler Jahrstedt.

Relativ wenig Brisanz wird in dieser Partie erwartet. Während der VfB Klötze am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt endgültig perfekt machte, herrscht nun auch beim TSV Adler Jahrstedt Gewissheit. Bei noch drei ausstehenden Spielen und aktuell elf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer ist klar, dass die Adler in der kommenden Saison in der Kreisliga an den Start gehen. Auch wenn sich die Jahrstedter natürlich ordentlich aus der Liga verabschieden wollen, sind die Purnitzstädter in dieser Partie natürlich der glasklare Favorit. Schiedsrichter: Reno Pohl.

SV Langenapel klarer Favorit

SV 51 Langenapel I - TSV 1919 Kusey

Der SV 51 Langenapel hätte am vergangenen Sonntag der große Gewinner des Spieltages sein können. Weil neben dem FSV Eiche Mieste allerdings auch die Elf von Ronny Müller ihr Gastspiel verlor, blieb an der Spitze alles beim Alten. Bei einer Partie mehr auf dem Konto haben die 51er sieben Punkte Vorsprung. Sollten Langenapel sein Heimspiel gegen den TSV Kusey gewinnen, wäre man für die letzten beiden Spieltage bestens gerüstet. Kusey kann heute absolut befreit ins Spiel gehen.

Nachdem der Klassenerhalt endgültig in Sack und Tüten ist, ist der gröbste Druck verloren gegangenen. Natürlich könnte dieser Fakt auch zum Nachteil für die favorisierten Langenapeler werden. Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, waren schon immer sehr gefährlich. Das Hinspiel gewann der SVL deutlich mit 3:0. Schiedsrichter: Ulrich Schröder.

SV Eintracht Vienau - Kuhfelder SV.

Blickt man nur auf die Rückrundentabelle, rangiert der SV Eintracht Vienau im Klassement sogar vor dem Kuhfelder SV und holte dabei nur magere neun Punkte. Die Vienauer haben aktuell zwei Zähler Vorsprung zur Abstiegszone und müssen deshalb etwas Zählbares einfahren. Unmöglich scheint dies in der aktuellen Form der Kuhfelder nicht. Der KSV legte zuletzt eine echte Niederlagenserie hin. Zudem war die Serien-Elf erst zwei Tage zuvor im Einsatz und dürfte deshalb nicht bei 100 Prozent sein.

Vienau spielt in Arendsee

Zudem darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Vienauer erst vor einer Woche in Kuhfelde gastierte und das eigentliche Rückspiel mit 3:2 gewann. Die Höft-Elf weiß also, wie es geht. Die Partie findet übrigens in Arendsee im Stadion Am Harper Weg statt. Aufgrund von Verstößen gegen die Platzordnung des KFV Altmark-West wurde Vienau für ein Spiel eine Platzsperre ausgesprochen. Schiedsrichter: Reno Pohl.

Sanne unter Zugzwang

SV Rot-Blau Sanne - FSV Eiche Mieste

Wie die Vienauer Eintracht steht auch der SV Rot-Blau Sanne im Saisonendspurt mit dem Rücken zur Wand. Aktuell haben die Rot-Blauen zwei Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Daran werden auch die Spiele vom heutigen Sonnabend nichts ändern. Insgesamt ist es klar, dass der FSV Eiche Mieste als klarer Favorit nach Sanne reist. Das zeigte auch das Hinspiel, welches die Eichen klar mit 5:0 gewannen. Allerdings spielt die Kausche-Elf am Montag die zweite Partie in kürzester Zeit, während Sanne sich voll auf diese Partie konzentrieren konnte und somit auf dem Punkt Fit sein dürfte. Eine Prognose ist auch hier sehr schwierig. Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt.

FC Jübar/Bornsen - SSV 80 Gardelegen II

Für den SSV 80 Gardelegen II steht am Montag das zweite schwere Spiel in kurzer Zeit auf dem Programm. Unabhängig davon, wie die Spiele am Sonnabend laufen werden, stehen die 80er beim FC Jübar/Bornsen unter Zugzwang. Obwohl der FC aktuell im oberen Tabellendrittel rangiert, scheint Jübar/Bornsen aktuell nicht unschlagbar. In der Rückrundetabelle liegt die Fetahu-Elf zwei Punkte hinter der SSV-Reserve. Auch hier scheint ein Sieg des vermeintlichen Underdogs also durchaus realitisch. Interessant wird aber dennoch sein, wie die Gardelegener das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen physisch wegstecken werden. Schiedsrichter: Normen Schwotzer.

TSV 1919 Kusey - SV Eintracht Salzwedel 09 II

Trotz des Abzuges von zwei Punkten aus dem Spiel gegen den SV Langenapel, kann die Salzwedeler Eintracht-Reserve befreit zum TSV Kusey reisen. Derzeit haben die Jeetzestädter elf Punkte Vorsprung zum SV Rot-Blau Sanne und sind deshalb nach aktuellem Stand der Dinge durch. Auch beim TSV Kusey kann man befreit in den Saisonendspurt gehen. Allerdings muss der TSV am Montag wie einige andere Mannschaften ebenfalls das zweite Spiel in sehr kurzer Zeit bestreiten. Deshalb wird auch hier sehr interessant zu beobachten sein, wie Kusey mit seinen Kräften haushaltet. Insgesamt wird ein ordentliches Spiel auf Augenhöhe erwartet. Schiedsrichter: André Liesche.